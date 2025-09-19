A recuperar la sonrisa en La Cartuja

No está siendo un inicio de temporada sencillo. La Real no ha ganado ninguno de los cuatro primeros partidos, pero es igual de importante recuperar ... la sonrisa y las buenas sensaciones porque eso también vendría acompañado de puntos. No hay un lugar más idóneo que La Cartuja de Sevilla. Se suele decir que uno siempre vuelve al lugar en el que fue feliz y la Real regresa a donde Illarramendi levantó al cielo la Copa ante el eterno rival. En este mismo escenario tiene que empezar a construir la Real puesto que pese a que en el club no hay ni prisas ni ansias, los resultados son los que son. En caso de no sumar –mejor tres que uno– el choque del miércoles ante el Mallorca adquiriría tintes que no convienen al equipo.

Uno de los principales debes de la Real es que en 360 minutos, sin contar los largos descuentos, no se ha puesto en ventaja todavía. No sabe lo que es dominar el marcador, algo que es un auténtico lastre para un proyecto en construcción. La Real respondió ante el Valencia y Espanyol cuando comenzó perdiendo, en Oviedo ni inquietó una vez cuando se puso abajo mientras que desde el 1-2 de Oyarzabal, Courtois casi fue un espectador más. Ponerse por delante es fundamental para dar tranquilidad y sobre todo para no tener que cambiar de plan de partido e ir a remolque por quinta vez consecutiva. Remiro ha tenido que coger el balón de la red en los cuatro encuentros, por lo que mantener la portería a cero también tiene que ser objetivo prioritario.

Sergio ha tocado tantas teclas que no es sencillo acertar un once. De hecho, el irundarra no ha repetido alineación y siempre ha introducido cambios. Otra vez se esperan novedades y la principal apunta a ser Carlos Soler, que dejó una grata sensación en su debut como txuri-urdin ante el Real Madrid. El valenciano disputó media hora y demostró de lo que es capaz, tanto de interior como cuando tuvo que retroceder a la posición de pivote.

Alguien de su experiencia aportará empaque a una medular que no encuentra un líder para equilibrar el juego. Eso sí, en caso de que parta de inicio, no parece que vaya a completar el partido puesto que todavía no se acerca a su punto óptimo a nivel físico. El centrocampista se quedó fuera de toda la pretemporada con el PSG y el del Madrid fue su primer partido en meses.

En dos ratos, en cambio, metió buenos pases por dentro para derribar la poblada defensa blanca. Con Soler siendo titular habría que buscar un tercer acompañante puesto que Gorrotxategi parece fijo. Si el elegido es Marín, Soler jugaría en la tercera altura, mientras que si entra Brais el que se caería es el riojano. Está por ver si Sergio prescinde de Marín, que ha sido titular en los cuatro partidos en la zona ancha. Brais el miércoles levantó la mano para postularse como referente argumentando que su fractura nasal ya está superada y que está en condiciones de ser importante.

Precisamente el mago de Mos tiene que volver a ser eso, un mago que haga trucos. Verle sonreír en la sala de prensa de Zubieta no es como para colocar el 0-1 en el marcador de La Cartuja, pero casi. Recuperar una buena versión de Brais debe ser uno de los objetivos de Sergio en las próximas semanas puesto que si el gallego brilla, la Real estará más cerca de la victoria.

Aportar con números

En cuanto al resto de titulares, en los dos extremos parecen inamovibles Barrenetxea y Kubo, este último ya recuperado tanto de su leve esguince como del viaje que le envió al banquillo ante el Real Madrid. El donostiarra está siendo el futbolista más regular en este inicio de temporada y hay que reconocérselo. Ahora mismo no hay nadie mejor. Pero al igual que Kubo tiene tanta calidad y es tan desequilibrantes que hay que exigirles más, sobre todo en el apartado numérico. Ambos ya saben lo que es marcar en este inicio de Liga. El nipón se sacó un zurriagazo en Mestalla para rescatar un punto mientras que Barrenetxea dio comienzo a la remontada del Espanyol, aunque ayudado por un rebote. El sábado provocó un penalti con la mano de Carvajal.

Si la Real quiere estar en la pelea por los puestos europeos estas dos piezas tienen que hacer números, no como el año pasado. El japonés no dio ni una asistencia en 36 partidos de Liga mientras que Barrenetxea solo hizo un tanto en competición doméstica. Oyarzabal no puede con todo a la espera de que regrese Óskarsson.

Los otros posibles nombres que bailan son en la parcela defensiva. Caleta-Car parece por delante de Martín, más si cabe con el lasartearra marchándose el lunes al Mundial sub-20, mientras que Aihen podría tener ventaja ante Sergio por su capacidad defensiva teniendo en cuenta quién estará enfrente. En todo caso, el de Etxauri fue sobrepasado por Antony en el 3-0 de la pasada temporada, aunque como extremo también estaba un Sergio que cuajó un partido más que decente ante el Madrid como lateral.

Enfrente estará un Betis que tampoco ha arrancado bien la temporada. Las sensaciones no son las mejores, pero dispone de un Antony que jugará otra vez delante de su gente desatando la locura en La Cartuja, que puede ser una bombonera o una bomba de relojería. Con los béticos no hay término medio. Manuel Pelligrini tiene las bajas de Isco, Deossa, Ricardo Rodríguez y Ruibal mientras que Bartra ha llegado entre algodones por una lumbalgia. Él o Llorente pelean por el puesto de central con Lo Celso, Ez Abde, Antony y Cucho como principales amenazas arriba.