Gorrotxategi, Remiro y Oyarzabal durante el entrenamiento del viernes en Zubieta Morquecho
Real Sociedad

A recuperar la sonrisa en La Cartuja

La Real necesita reencontrarse con la victoria ante un Betis que posee una gran plantilla pero que ha empezado titubeante

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:05

No está siendo un inicio de temporada sencillo. La Real no ha ganado ninguno de los cuatro primeros partidos, pero es igual de importante recuperar ... la sonrisa y las buenas sensaciones porque eso también vendría acompañado de puntos. No hay un lugar más idóneo que La Cartuja de Sevilla. Se suele decir que uno siempre vuelve al lugar en el que fue feliz y la Real regresa a donde Illarramendi levantó al cielo la Copa ante el eterno rival. En este mismo escenario tiene que empezar a construir la Real puesto que pese a que en el club no hay ni prisas ni ansias, los resultados son los que son. En caso de no sumar –mejor tres que uno– el choque del miércoles ante el Mallorca adquiriría tintes que no convienen al equipo.

