El Reale Arena, de campo de fútbol a escenario de película con helicópteros, drones y sicarios a la carrera

Iñigo Galparsoro San Sebastián Lunes, 31 de marzo 2025, 20:41 | Actualizado 20:51h. Comenta Compartir

La expectación en el estadio de Anoeta de San Sebastián es máxima. Por una vez, el santuario de la Real Sociedad enmudece, pero no ante la presencia de galácticos del balón como MIkel Oyarzabal, Martin Zubimendi o Take Kubo. En esta ocasión, todos los focos apuntan a un invitado inesperado, un helicóptero que desciende sobre el Reale Arena sin tácticas, pero con precisión milimétrica y una velocidad de vértigo. Su misión: recoger a algunos de los protagonistas de 'Cada día nace un listo', la nueva comedia negra de Arantxa Echevarría protagonizada entre otros por Belén Rueda, Hugo Silva y Susi Sánchez. Esta vez, el templo donostiarra se transforma en un escenario de acción, con sicarios, drones y maletines llenos de dinero en juego. Y, sobre todo, la diversión asegurada.

«Yo creo que el público se va a divertir muchísimo con esta peli y creo además que se va a poner del lado de un antihéroe, que es mi personaje. Creo que lo van a pasar muy muy bien», añade Hugo Silva, gratamente sorprendido por la experiencia que acaba de vivir en San Sebastián. Y es que para el actor madrileño ha resultado todo un privilegio vivir este tipo de experiencias, y más aún en una ciudad como Donostia. «Es una de las cosas buenas de este trabajo, que de repente hoy llegamos aquí y tenemos todo este set para nosotros», añade entre toma y toma en el estadio de Anoeta.

El prolífico actor madrileño, que cuenta con una dilatada trayectoria profesional que le ha llevado a interpretar papeles destacados en producciones como 'Los hombres de Paco', 'Mentiras y gordas', 'La cocinera de Castamar' o 'El cuerpo', es un asiduo de San Sebastián, ciudad que le encanta especialmente, tanto por su entorno como por su gastronomía. «Es un lujazo, y venir aquí siempre es un gusto. Yo vengo mucho por el Festival, pero últimamente me ha tocado rodar mucho aquí y la verdad es que estoy encantado. San Sebastián es una ciudad preciosa y se come de maravilla», remarca.

Rodaje de 'Cada día nace un listo'

Apenas han pasado poco más de cuatro meses desde el exitoso estreno de 'La infiltrada', y Arantxa Echevarría ya ha vuelto a Donostia con un nuevo proyecto. Se trata de 'Cada día nace un listo', un largometraje que la directora bilbaína comenzó a rodar a principios de mes en San Sebastián y en otras localidades cercanas. Con un reparto encabezado por Belén Rueda, Hugo Silva, Susi Sánchez, Diego Anido y Ginés García Millán, esta comedia sigue la historia de varios personajes que luchan por llegar a fin de mes con un sueldo de 1.200 euros. La película, una producción de Atresmedia Cine y La Zona —responsable también de Ocho apellidos vascos—, se rodará hasta mediados de abril.

No es la primera vez que Arantxa Echevarría rueda en Donostia, ya que la capital guipuzcoana también fue escenario de 'La infiltrada', ganadora ex aequo del Goya a la Mejor Película junto a 'El 47'. Eso sí, ambos proyectos no tienen nada que ver entre sí, ya que mientras que 'La infiltrada' nos traslada a la San Sebastián de los años 90, marcada por la violencia de ETA, en este nuevo proyecto la directora apuesta por una mirada social con un toque de humor.