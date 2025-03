Arantxa Echevarría vuelve a Donostia para rodar una comedia tras el éxito de 'La infiltrada

Sólo han transcurrido algo más de cuatro meses desde el exitoso estreno de 'La infiltrada' y la realizadora Arantxa Echevarría ya ha regresado a Donostia ... con un nuevo proyecto. Se trata del largometraje 'Cada día nace un listo', que la directora bilbaína ha comenzado a rodar esta semana en Donostia y otras localidades del territorio. Protagonizada por Belén Rueda, Hugo Silva, Susi Sánchez, Diego Anido y Ginés García Millán, entre otros, se trata de una comedia en torno a varios personajes que deben buscarse la vida para llegar a fin de mes con un sueldo de 1.200 euros. El rodaje de esta producción de Atresmedia Cine y La Zona -responsable también de 'Ocho apellidos vascos', entre otros títulos-, durará hasta mediados de abril.

De esta forma, Echevarría regresa con un nuevo proyecto a esa Donostia en la que el pasado año rodó 'La infiltrada', ganadora ex aequo con 'El 47' del Premio Goya a la Mejor Película. Si en aquel trabajo la trama viajaba a la San Sebastián de los años noventa sacudida por la violencia de ETA, en esta ocasión la cinta tiene una vertiente más social, aunque tamizada por el humor.

Encargos y otros proyectos

Con este nuevo proyecto, Arantxa Echevarría (Bilbao, 1969) da continuidad a su línea de trabajo con películas de encargo, como ya hizo en 'Políticamente incorrectos' y 'La familia perfecta', y que suele combinar con otras más personales y autorales, como 'Carmen y Lola' y 'Chinas'.

Aunque el rodaje de 'Cada día nace un listo' ha comenzado con discreción en torno al calendario de trabajo y el argumento de la película, el productor ejecutivo de la cinta, Jorge Castellanos, señala que la elección de San Sebastián para el rodaje surgió «de forma natural. El equipo de guionistas concibió la película desde un inicio en Donostia, por lo que estaba claro que rodaríamos en la ciudad y sus alrededores». Entre estas otras localizaciones guipuzcoanas figura Pasaia, aunque el rodaje principal transcurrirá en la capital.

En el caso de La Zona, es la segunda vez que rueda una película en Gipuzkoa tras aquella 'Ocho apellidos vascos' de hace ya once años, rompedora de taquillas y origen de unos cuantos títulos que ya casi conforman un subgénero. «Seguro que vendrán muchas más después. De hecho, tenemos algún proyecto en desarrollo con el que, si todo va bien, volveríamos a rodar en Gipuzkoa», asegura el productor ejecutivo.

Castellanos explica que «aunque la elección de Donostia fue natural por la visión de Arantxa Echevarría sobre la película, es cierto que gracias a los nuevos incentivos fiscales hemos podido completar el plan de financiación y dar luz verde a la película. Si Gipuzkoa no ofreciera estos incentivos seguramente ahora mismo no podríamos estar rodando». O al menos, no aquí.

El pasado 8 de mayo se aprobó con carácter retroactivo a partir del 1 de enero de 2024 la nueva normativa foral para producciones audiovisuales, con deducciones que varían entre el 50% y el 60% en función del gasto que se realiza en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV). En el caso de las obras producidas en euskera se desgravaría un 10% más que en las obras de carácter general, con lo que la deducción podría alcanzar hasta el 70%. No obstante, en cualquiera de las situaciones, la deducción máxima aplicable será de diez millones por película y de tres millones por capítulo en el caso de las series. Bizkaia exige que los rodajes se realicen únicamente en su territorio, mientras que Gipuzkoa amplía el escenario a toda Euskadi.

Las ventajas de Gipuzkoa

A esta circunstancia se añaden otras, como las que enumera la supervisora de Producción de La Zona, María José Díez: «Desde luego, Gipuzkoa cuenta con muchas ventajas para la producción, tanto desde el punto de vista del talento local y de los equipos técnicos en los diferentes departamentos, como de los muchos proveedores y diferentes servicios al sector audiovisual». Además, apunta Díez, «es un territorio bien comunicado, con una gran variedad de paisajes, entornos versátiles y localizaciones emblemáticas, que le van muy bien a un proyecto de estas características. Hemos encontrado muchas facilidades y una actitud de enorme colaboración por parte de empresas e instituciones locales», señala.

En el reparto de la película, repite Diego Anido, que si en 'La infiltrada' interpretaba a un desquiciado miembro de ETA, en esta ocasión cambia radicalmente de registro al formar parte del elenco de una comedia, género en el que no se puede decir que se haya prodigado hasta el momento.

A Hugo Silva ya se le pudo ver el pasado miércoles en Donostia, cuando acudió al hotel NH Aránzazu para presenciar la llegada de los jugadores del Real Madrid, antes de su enfrentamiento en la semifinal de Copa con la Real Sociedad. Una vez concluido el rodaje de 'Cada día nace un listo' a mediados de abril, comenzará la fase de montaje y posproducción de la película, cuyo estreno está en principio previsto para el año que viene.