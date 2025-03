La Real reivindica a Imanol a un mes de su decisión y a tres del fin de su contrato

Ángel López San Sebastián Viernes, 21 de marzo 2025, 11:02 Comenta Compartir

Quedan 11 ó 12 encuentros para que termine la temporada -todo depende de si la Real Sociedad se clasifica o no para la final de la Copa del Rey- y pueden ser los últimos de Imanol Alguacil al frente del banquillo txuri-urdin. A un mes de la decisión sobre si renovar o no, que dijo tomaría a finales de abril, y a tres meses de la finalización de su contrato, la Real reivindica la figura del técnico oriotarra a través de las redes sociales. Y eso a que todos gustaría tener ya una respuesta sobre su contunuidad o no.

'Patrón'. La Real ha colgado un post en 'X' con esa única palabra y la instantánea de su entrenador actual, que acaba de superar a Alberto Ormaetxea y ya es el tercero con más partidos en toda la historia del club, 328. De momento, le está costando celebrar su victoria número 156.

Cuatro días de reflexión

Imanol Alguacil concedió cuatro días y medio de descanso a su plantilla tras la acumulación más exagerada de partidos de toda la historia de la Real. Serán unas jornadas de relax asimismo para el técnico realista, que tendrá la oportunidad de reflexionar sobre su futuro y tomar una decisión, si es que no lo ha hecho ya.

No sólo los responsables del club, también hay jugadores del primer y el segundo equipo que están esperando a que el entrenador se pronuncie sobre su futuro para tener un criterio más para tratar de seguir, buscar una salida o renovar o con la entidad txuri urdin. Algunas decisiones se están demorando a la espera de la respuesta del entrenador, que anunció que daría a finales de abril o «principios de mayo».

La situación deportiva de la Real ya está más definida tras la eliminación europea y será mucho más concreta cuando dentro de semana y media se sepa si llega o no a la final de la Copa. La pelea es acelerar el ritmo de suma en Liga para tratar de luchar en Liga por un puesto en Europa de cara a la próxima temporada. Quizá Imanol vaya teniendo, además, elementos de juicio para determinar cuáles son las intenciones del club y de Erik Bretos de cara a la planificación de la plantilla para la próxima temporada.

La última ocasión en la que Imanol se refirió a su futuro fue tras el encuentro ante el United en Mánchester: «Yo tengo muchas ganas de seguir, eso ya os lo he transmitido siempre». Tras esa hiriente derrota, añadió: «Claro que me gustaría no acabar con esta sensación, claro que pienso que voy a estar el año que viene aquí, claro que pienso que no va a ser mi último partido con la Real Sociedad en Europa». Pero para que selle su continuidad, pone alguna condición: «Hay que acabar bien; tengo que tenerlo también todo claro. Y que todos lo tengan claro».

