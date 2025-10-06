La Real Sociedad se medirá a la SD Negreira en primera ronda

La Real Sociedad se enfrentará a la SD Negreira en la primera ronda de la Copa del Rey tal y como ha establecido el ... sorteo celebrado en la Ciudad Deportiva de Las Rozas, celebrado bajo criterios de proximidad geográfica. La eliminatoria, a partido único, aún no tiene día y hora pero se disputará el 28 o el 29 de octubre en el Municipal Jesús García Calvo.

La SD Negreira es sexta de 18 en el Grupo 1 de la Preferente de Galicia. Llega a esta ronda tras superar al Textil Escudo de Cabezón de la Sal (2-1 y 4-0). Es la primera vez que se enfrentará a un Primera en sus 62 años de historia y espera hacer felices a sus paisanos, que acuden al Municipal Jesús García Calvo, con capacidad para 2.000 espectadores, para ver a su equipo.

Como curiosidad cabe destacar que en la SD Negreira hizo sus pinitos como futbolista Fernando Vázquez, el que fuera entrenador del Compostela, Celta de Vigo y Deportivo de la Coruña.