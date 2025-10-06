Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La SD Negrerira celebra su clasificación para la primera ronda de la Copa del Rey. RFEF
Copa del Rey

La Real Sociedad se medirá a la SD Negreira en primera ronda

La eliminatoria se disputará a partido único en Municipal Jesús García Calvo entre el 28 y el 30 de octubre

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Lunes, 6 de octubre 2025, 13:19

Comenta

La Real Sociedad se enfrentará a la SD Negreira en la primera ronda de la Copa del Rey tal y como ha establecido el ... sorteo celebrado en la Ciudad Deportiva de Las Rozas, celebrado bajo criterios de proximidad geográfica. La eliminatoria, a partido único, aún no tiene día y hora pero se disputará el 28 o el 29 de octubre en el Municipal Jesús García Calvo.

