Así ha sido la reacción de los jugadores de la SD Negreira tras conocer que la Real será su rival en la Copa del Rey

La reacción de la plantilla de la SD Negreira cuando descubren que la Real será su rival en Copa.

Álvaro Guerra Lunes, 6 de octubre 2025, 16:11 Comenta Compartir

Los sorteos de la Copa del Rey suelen ser mágicos y un regalo para los equipos de categorías bajas. No ha sido menos para la ... SD Negreira, un equipo que milita en el Grupo 1 de la Preferente de Galicia y que se enfrentará a la Real Sociedad. Es la primera vez que tendrán un encuentro ante un Primera División en sus 62 años de historia, por lo que el Municipal Jesús García Calvo vivirá una auténtica fiesta en una jornada que pasará a la historia de la entidad coruñesa.

Con una sonrisa de oreja a oreja, la plantilla ha vivido el sorteo en un salón de actos de la localidad gallega. Móviles grabando y con mucho entusiasmo, la mayoría de los asistentes se han levantado de la butaca al descubrir que su rival iba a ser el conjunto txuri-urdin. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por SD Negreira (@sdnegreira_oficial) La Real Sociedad ha respondido a la publicación del club coruñés con un «nos vemos pronto» en gallego. La eliminatoria, a partido único, aún no tiene día y hora pero se disputará el 28 o el 29 de octubre.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión