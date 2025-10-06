Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La reacción de la plantilla de la SD Negreira cuando descubren que la Real será su rival en Copa.
Copa del Rey

Así ha sido la reacción de los jugadores de la SD Negreira tras conocer que la Real será su rival en la Copa del Rey

El conjunto coruñés ha celebrado con entusiasmo que el conjunto txuri-urdin vaya a visitar su feudo, en la que será una jornada histórica para el club gallego

Álvaro Guerra

Lunes, 6 de octubre 2025, 16:11

Comenta

Los sorteos de la Copa del Rey suelen ser mágicos y un regalo para los equipos de categorías bajas. No ha sido menos para la ... SD Negreira, un equipo que milita en el Grupo 1 de la Preferente de Galicia y que se enfrentará a la Real Sociedad. Es la primera vez que tendrán un encuentro ante un Primera División en sus 62 años de historia, por lo que el Municipal Jesús García Calvo vivirá una auténtica fiesta en una jornada que pasará a la historia de la entidad coruñesa.

