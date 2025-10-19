Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Yangel Herrera, que jugó de titular, conduce el balón en Balaídos. Alterphotos

La Real rescata un punto in extremis

Un gol de Soler en el minuto 88 evita la derrota (1-1) en Vigo del equipo blanquiazul, que jugó contra diez todo el segundo tiempo

Iñaki Izquierdo

Domingo, 19 de octubre 2025, 18:44

Comenta

La Real rescató un empate en Balaídos (1-1) en otro partido frustrante en el que jugó mejor que el rival pero solo evitó una ... nueva derrota gracias a un cabezazo in extremis de Carlos Soler en el minuto 88. El gol supuso un alivio inmenso después de sentir el aliento de la derrota durante todo el segundo tiempo, que el equipo de Sergio Francisco jugó contra diez por expulsión del central del Celta Starfelt. El tanto del valenciano deja al equipo blanquiazul 18º en la tabla, con seis puntos en nueve jornadas, y gana tiempo para el entrenador, que sigue en posición delicada con nueve jornadas de Liga ya consumidas.

