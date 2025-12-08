La Real Sociedad propone una subida del 2,5% en los abonos: ¿Cuánto supondrá para cada socio? El club someterá a aprobación sus cuentas en la Junta General de Accionistas del próximo miércoles

La Real Sociedad planteará una subida del 2,5% en la cuota de los abonos a sus más de 38.000 socios de cara a la próxima temporada. Así lo ha comunicado el club en una nota informativa previa de cara a la Junta General de Accionistas que se celebrará en el Kursaal el próximo miércoles a las 19.00 horas. Junta que se podrá seguir en directo también por diariovasco.com.

La Real someterá a la aprobación de sus accionistas las Cuentas Anuales y el Informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el pasado 30 de junio. Estas cuentas presentan como datos más relevantes, un resultado positivo de 16,9 millones de euros y un EBITDA de 45,2 millones de euros. Asimismo, destacan que los Fondos Propios a dicha fecha ascienden a 79,7 millones de euros y el Patrimonio Neto se sitúa en 92,7 millones de euros.

De igual manera se propondrá la aprobación del Presupuesto del ejercicio económico comprendido entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026. Un Presupuesto que prevé un resultado positivo de 17,8 millones de euros sobre unos ingresos de 178,1 millones de euros, los más altos de su historia, y unos gastos de 160,2 millones de euros.

También se someterá a aprobación el estado de información no financiera que aborda cuestiones tan relevantes como el compromiso de la entidad con la sostenibilidad medioambiental, la lucha contra la corrupción y el soborno, el respeto de los derechos humanos o temas sociales y relativos al personal.

De igual manera los accionistas deberán votar la propuesta de nombrar a Agem Consultores y Auditores SL como auditor de cuentas para el ejercicio 2025-2026.

Un tope de 17,5 euros de subida

¿Qué supondrá para cada socio esta subida en su abono? Atendiendo a las cuotas que pagan la mayoría de adultos (mayores de 29 años), la horquilla de esa subida irá de los 7 euros que pagarán más los que tengan abonos situados en el anillo inferior a la altura de los córners, que ahora pagan 280 euros por esa tarjeta; a los 17,5 euros más que pagarán los de las zonas 1, 20, 26, 27 del anillo inferior, cuya cuota ahora es de 702 euros por temporada.

En la grada familiar los adultos pagarán algo más de 7 euros más la próxima campaña, mientras que los jóvenes integrantes de la Grada Zabaleta pagarán 3,8 euros más si tienen el carnet Gaztea (entre 15 y 25 años), o 5,8 euros más si tienen el Aurrera (25-29 años).

Si quiere calcular cuánto subirá su abono, deberá multiplicar por 0,025 lo que ahora mismo paga por él.

