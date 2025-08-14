Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Anoeta, ya sin las letras de su antiguo patrocinador Estrada
Real Sociedad

Protección de datos multa a la Real por el ciberataque de 2023 que afectó a registros de socios, empleados y jugadores

La Agencia Española de Protección de Datos sancionó inicialmente al club donostiarra con 110.000 euros por carecer de «las medidas de protección adecuadas al riesgo» y comprometer datos personales y sensibles de 60.000 personas, pero redujo la multa un 40% -66.000 euros- por pronto pago

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Jueves, 14 de agosto 2025, 11:32

La Real Sociedad ha tenido que abonar una multa de 66.000 euros impuesta por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por ... el ciberataque sufrido en octubre de 2023, que comprometió datos personales y sensibles de 60.000 personas, entre ellos socios, RS Fans y RS Lagunak, empleados y jugadores del equipo txuri-urdin. La multa inicial era de 110.000 euros por «carecer de las medidas de protección adecuadas al riesgo» como la segmentación de red y cifrado de los datos, pero en la medida en la que el club guipuzcoano reconoció su responsabilidad en la falta de protección de la información se acogió a la reducción por pronto pago y vio reducida sanción en un 40%.

