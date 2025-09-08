Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Visita del Real Madrid a Anoeta. AFP
A las 20.00 horas

El Real Madrid, a examen hoy en Goazen Reala!

DV

Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00

Goazen Reala! vuelve a asomar hoy a las 20.00 horas en la web de este periódico y en su cuenta de Youtube. Maite Jiménez, acompañado de los periodistas de esta casa, conducirá un programa en el que se abordará cómo se presenta la semana con vistas al partido ante el Real Madrid, en cuya previa se homenajeará Toshack.

Recuerda que puedes ver el programa al completo y los anteriores en nuestro canal de Youtube, con el seguimiento y la participación de los usuarios en todas sus redes sociales (Instagram, TikTok y ). Además puedes compartir tus impresiones sobre la actualidad del club con toda la afición txuri-urdin en el Foro de la Real Sociedad.

El programa referencia de la Real Sociedad también puede verse fácilmente en cualquier televisor que cuente con conexión a internet. Sólo hay que elegir la aplicación de YouTube y teclear en el buscador 'Diario Vasco' para acceder al canal de este periódico en dicha plataforma y disfrutar de sus vídeos. Es la opción más sencilla pero hay más, como conectar el móvil con la tele para enviar su señal a través de adaptadores como Chromecast, Fire TV Stick o AppleTV o conectarse a la web desde un ordenador y conectar éste vía cable HDMI al televisor.

