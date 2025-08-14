Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Óskarsson, a la derecha, exhibe la nueva camiseta naranja, con la que la Real jugará ante el Valencia B.B.

La Real estrenará en Mestalla su tercera equipación, de color naranja

La ha presentado por sorpresa en la puesta de largo del nuevo patrocinador a dos días del debut liguero y todavía desconoce si la comercializará

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Jueves, 14 de agosto 2025, 15:42

La Real Sociedad ha presentado por sorpresa su tercera equipación, de color naranja, durante la puesta de largo del acuerdo con su nuevo patrocinador ... principal, Baghdadi Capital, cuya marca lucirá en el frontal de las tres equipaciones. Ha sido Orri Óskarsson el encargado de lucir la nueva elástica, ya con la publicidad recién estrenada, mientras que Brais y Aritz lucían la blanquiazul y Barrene, la segunda, de color gris antracita. El equipo txuri-urdin, en principio, lucirá su nueva casaca naranja en su estreno liguero del próximo sábado (21.30 horas) en Mestalla.

