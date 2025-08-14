La Real estrenará en Mestalla su tercera equipación, de color naranja

La Real Sociedad ha presentado por sorpresa su tercera equipación, de color naranja, durante la puesta de largo del acuerdo con su nuevo patrocinador ... principal, Baghdadi Capital, cuya marca lucirá en el frontal de las tres equipaciones. Ha sido Orri Óskarsson el encargado de lucir la nueva elástica, ya con la publicidad recién estrenada, mientras que Brais y Aritz lucían la blanquiazul y Barrene, la segunda, de color gris antracita. El equipo txuri-urdin, en principio, lucirá su nueva casaca naranja en su estreno liguero del próximo sábado (21.30 horas) en Mestalla.

Era algo que se podía prever cuando la Real presentó hace más un mes sus dos primeras camisetas, la clásica txuri-urdin y la segunda, de color gris. Son demasiado coincidentes y ya desde entonces se intuía que iba a ser necesaria una tercera zamarra de un color más llamativo para jugar en campos los del Alavés, Espanyol o el propio Valencia.

El club todavía no ha tomado una decisión en torno a si comercializará esta tercera camiseta, de color naranja. De momento, están a la venta la txuri-urdin y la gris sin publicidad. Se espera que sea «en las próximas horas» cuando repongan el género ya con el nombre de Baghdadi Capital en el frontal de las elásticas.