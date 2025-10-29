La Real estrenará el horario del domingo a mediodía

La Real Sociedad estrenará el horario de mediodía del domingo el próximo 30 de noviembre. Y es que LaLiga ha programado el encuentro que enfrenta ... a la escuadra txuri-urdin con el poderoso Villarreal en el Estadio de Anoeta a las 14 horas de ese domingo día 30 de noviembre. Se trata del segundo encuentro que disputará la escuadra de Sergio Francisco tras el parón liguero del penúltimo mes del año, tras el que le mide a Osasuna en El Sadar el sábado 22 de noviembre (18.30 horas).

Ampliar

En lo que respecta a la Real, este encuentro ante el 'Submarino amarillo' llegará unos días antes de su enfrentamiento de la segunda ronda copera, a celebrarse entre los días 2 y 4 de diciembre. No obstante, LaLiga puntualiza que los horarios establecidos para esta jornada 14 quedan sujetos a posibles modificaciones relacionadas con los emparejamientos en la Copa del Rey.

Próximos partidos de la Real Real-Athletic , sábado 1 de noviembre (18.30 h.)

Elche-Real , viernes 7 de noviembre (21 h.)

Osasuna-Real , sábado 22 de noviembre (18.30 h.)

Real-Villarreal, domingo 30 de noviembre (14 h.)

El Villarreal, por su parte, también deberá disputar esa ronda copera tras el duelo de Anoeta, además de un partido de Champions League a cara de perro contra el Borussia en el Signal Iduna Park de Dortmund cinco días antes, el 25 de noviembre. Los castellonenses perdieron 1-0 en Anoeta la pasada campaña merced a un solitario gol de Take Kubo, pero están muy bien esta temporada, terceros a sólo dos puntos del Barça.