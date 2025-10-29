Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Kubo celebra su gol al Villarreal de la pasada temporada EFE

La Real estrenará el horario del domingo a mediodía

Recibirá al Villarreal en Anoeta el domingo 30 de noviembre a las 14 horas en el segundo partido tras el próximo parón

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:57

La Real Sociedad estrenará el horario de mediodía del domingo el próximo 30 de noviembre. Y es que LaLiga ha programado el encuentro que enfrenta ... a la escuadra txuri-urdin con el poderoso Villarreal en el Estadio de Anoeta a las 14 horas de ese domingo día 30 de noviembre. Se trata del segundo encuentro que disputará la escuadra de Sergio Francisco tras el parón liguero del penúltimo mes del año, tras el que le mide a Osasuna en El Sadar el sábado 22 de noviembre (18.30 horas).

