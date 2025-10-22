Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Guedes está dejando detalles más que interesantes en este inicio de temporada en la banda derecha. GORKA ESTRADA
Real Sociedad

La Real abre el campo con los centros y el regate de Gonçalo Guedes

El portugués, que apunta a titular ante el Sevilla por los problemas de Kubo, es el realista con más envíos al área por partido y más éxito en el dribling

Miguel González

San Sebastián

Miércoles, 22 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La aportación de Gonçalo Guedes cada vez se está dejando sentir más. Aunque no es titular para Sergio Francisco porque por delante tiene a ... un referente de las últimas temporadas como Take Kubo, sí que ha participado en las nueve jornadas que se llevan de campeonato, ha sido titular ante el Real Madrid, Barcelona y Rayo Vallecano y viene de dar la asistencia del empate en Balaídos. Con apenas 289 minutos disputados ya ha dejado muestras de su talento y hay dos datos muy significativos: es el realista con más centros en jugada por partido y el que presenta un mayor porcentaje de éxito en el regate. No es un mal inicio.

