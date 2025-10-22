La Real abre el campo con los centros y el regate de Gonçalo Guedes

La aportación de Gonçalo Guedes cada vez se está dejando sentir más. Aunque no es titular para Sergio Francisco porque por delante tiene a ... un referente de las últimas temporadas como Take Kubo, sí que ha participado en las nueve jornadas que se llevan de campeonato, ha sido titular ante el Real Madrid, Barcelona y Rayo Vallecano y viene de dar la asistencia del empate en Balaídos. Con apenas 289 minutos disputados ya ha dejado muestras de su talento y hay dos datos muy significativos: es el realista con más centros en jugada por partido y el que presenta un mayor porcentaje de éxito en el regate. No es un mal inicio.

El viernes ante el Sevilla tiene muchas opciones de partir en el once inicial debido a los problemas que Kubo arrastra en uno de sus tobillos. El japonés lleva mes y medio tocado desde que se lastimara con su selección en la ventana internacional de septiembre. Jugó sin estar al 100% contra el Real Madrid la última media hora y frente al Mallorca como titular, pero en Montjuic se volvió a quedar en el banquillo por precaución. Ahora, sin estar recuperado, ha vuelto a ir con Japón y ha regresado tocado después de jugar contra Brasil. Para colmo de males, en la víspera de viajar a Vigo sufrió una torsión durante el entrenamiento que le dejó fuera de la convocatoria.

Así las cosas, Guedes se perfila como su sustituto para un partido tan importante. De hecho, ambos se han alternado en el extremo derecho en el 1-4-3-3 de Sergio en la presente temporada y cuando no ha jugado uno, lo ha hecho el otro. La única excepción fue el domingo contra el Celta porque el técnico cambió de dibujo y jugó sin un referente claro en ese flanco derecho, que ocuparon alternativamente Aramburu y Brais.

En los ocho encuentros restantes, en las tres ocasiones que ha sido titular ha sido relevado por Kubo en la segunda parte, y cuando ha salido de suplente lo ha hecho por el japonés ante el Valencia, Oviedo y Mallorca. Solo ha habido dos excepciones, en La Cartuja entró por Barrenetxea contra el Betis y en Balaídos lo hizo por Brais.

Un jugador muy completo

El de Guedes fue un buen movimiento de la Real en el último mercado porque se hizo en propiedad con un jugador de indudable talento por apenas 4 millones de euros, además de otros dos posibles adicionales que pagaría por objetivos. Eso sí, desde que salió del Valencia en 2022 no ha superado los 1.500 minutos por temporada, el equivalente a 17 partidos completos, y necesita tener continuidad antes de brillar. En este tiempo ha vestido las camisetas del Wolverhampton, Benfica y Villarreal antes de arribar a San Sebastián. Aquí llega con la intención de recuperar la excelente versión que ofreció en su época en Mestalla que le convirtieron en uno de los ídolos de la afición valencianista.

Aunque confiesa que la posición en la que se siente más a gusto jugando es la de extremo izquierdo para buscar remate con la pierna natural, Sergio le ha utilizado hasta ahora por la derecha, donde su principal aportación ha sido la de abrir el campo y poner buenos centros al área. Gracias a uno de ellos empató la Real el domingo en Vigo. Su entrada hizo mucho daño a un Celta replegado porque le obligó a estirar su línea defensiva y eso provocó que aparecieran espacios dentro del área como el que aprovechó Soler para cabecear. En lo poco que han coincidido juntos se nota que ambos forman una buena sociedad, consecuencia de los años que fueron compañeros en el Valencia.

A diferencia del último jugador que tuvo la Real para abrir el campo por esa zona derecha, que fue Sheraldo Becker, el portugués dispone además de un excelente regate que le convierte en un arma mucho más peligrosa para combatir repliegues intensivos. No tiene esa potencia del neerlandés a campo abierto, pero en ataque posicional puede ser más interesante por su capacidad asociativa.

Su habilidad en las distancias cortas queda constatada en el hecho de que es el realista con mayor porcentaje de éxito en el regate con un 55%, ya que ha dejado atrás al rival en cinco de las nueve veces en las que lo ha intentado. Barrenetxea, el más destacado en este inicio de temporada, presenta un 54%, aunque en su caso con muchos más regates intentados (27/50). También porque ha jugado el triple de minutos y ha dispuesto de más ocasiones para ello. Oyarzabal tiene un 53% y sorprende el 36% de Kubo, que refleja que no está a la altura de los años anteriores.

En lo que se refiere a los envíos al área, ha puesto 19, de los cuales seis han encontrado rematador. Que la Real no disponga de un 'killer' arriba ha impedido que sus números luzcan más, porque casi todos sus centros han ido bien tocados y con intención. El remate de Turrientes en Oviedo, en la última ocasión del partido, viene de un centro suyo y también sirvió un buen balón a Oyarzabal en Montjuic al que el capitán no llegó por un suspiro.

Contar con un extremo derecho capaz de abrir el campo y centrar a pierna natural genera espacios por dentro, una alternativa interesante para retrasar a Oyarzabal de mediapunta y formar con un 'nueve' arriba como Karrikaburu, o para permitir la llegada de jugadores de segunda línea como ocurrió con Soler en Balaídos.

Quedan dos días para el importante partido contra el Sevilla en Anoeta y Sergio tiene en Guedes a una buena pieza para tratar de asustar a la zaga rival.