Un punto y gracias

Un empate es como la botella, se puede ver medio llena o medio vacía. El 2-2 de este domingo en La cerámica tiene más ... de lo primero, porque pocas veces el partido tuvo tendencia favorable para la Real. Europa está ahí, el Villarreal es un gran equipo y había muchas bajas. Eso sí, el análisis solo aguanta si el miércoles se gana al Alavés. Más aún cuando al rival le anulan tres goles, el último por '¿fuera de juego? ¿falta?' en el minuto 96.

Un buen inicio siempre suele ayudar. Frase manida que repite cada partido en vestuarios como grito de guerra antes de comenzar el encuentro y que esta vez no llego al césped. Los primeros minutos ya dejaban ver que la tarde iba a ser rara. El equipo salió algo dormido, despistado y con desajustes. Tiene mucha pólvora el submarino amarillo y no suele dejar pasar los regalos. Olió sangre, dio un paso al frente y se adelantó enseguida con el gol de Jemery Pino (min. 6). Historia que, por desgracia, suena al aficionado realista.

En momentos de zozobra es cuando deben aparecer los líderes y Mikel Oyarzabal volvió a dar un paso al frente. El capitán volvió a demostrar que está, que no es lícito dudar de su rendimiento. Primero, respondió a la exigencia y cogió el balón para empatar desde los once metros. El gol del empate calmó el juego, el encuentro y, sobre todo, a la Real. Le dio ese poso que le faltaba, fue acumulando minutos de posesión y se hizo fuerte con el balón. Porque en esa calma los chispazos de los extremos, hoy Kubo, sorprende mucho más. Para-arranca, para-arranca, y susto. Más aún cuando el japonés puede salir por ambos lados. Eligió atacar línea fondo y por poco pone Sucic el 1-2.

A la vuelta de vestuarios Imanol sorprendió metiendo en el campo a Pacheco en lugar de Sucic y pasar a defensa de cinco. No había sido mal encuentro del croata, que incluso tuvo el 1-2 en la última jugada antes del descanso. Faltó el canto de un duro, pero lo evitó Luis Junior. Héroe en el momento, villano minutos después. Porque en el segundo hay mucho de error suyo, pero también de mérito de Oyarzabal.

Presionó como si no hubiera mañana corriendo muchos, muchos metros hasta Luiz Junior. Cierto que hubo tiempo, que se le hizo de noche del portero brasileño nacionalizado portugués, pero no quita un ápice del merito del '10'. Hay que creer, ir y llegar. No pocas veces ha habido runrun en Anoeta por la actitud de otros atacantes que a vecs miran más que corren detrás del balón. Hace casi un año Joseba Lezeta tituló 'Undécimo mandamiento: nunca descartes a Altuna III' en pleno Manomanista. Puede haber duodécimo.

Bajón txuri-urdin

A partir del gol el partido le fue pesando a la Real. Apostar por cinco atrás dio la manija del centro del campo al Villarreal que aceptó el reto. Se adueñó de la posesión y a partir de ahí… Poco de la Real y mucho de los locales. Acumularon jugadores, fueron ganando metros y creando ocasiones.

Han quedado muchas jugadas para la polémica y las tertulias posteriores. También mucho que analizar, si el equipo se ha caído por planteamiento o por razones físicas. Si con esto sirve para ganar al Alavés el miércoles. Si da para Europa.