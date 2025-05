La puerta abierta de Kubo: «Mi idea es seguir, pero...»

Sobre el futuro de la Real Sociedad pende en este momento un signo de interrogación gigante, toda vez que este próximo verano será de ... cambios estructurales en los despachos, en el banquillo y en la plantilla. Definida la identidad del nuevo director deportivo, Erik Bretos, y del entrenador, Sergio Francisco, falta por esclarecer de qué plantilla dispondrán, considerando las bajas que se puedan dar y los fichajes que hay que realizar.

La sospecha es que Martin Zubimendi, este verano sí, abandonará la Real y queda la incógnita de lo que sucederá con Take Kubo. Al japonés no le faltan 'novias' porque se trata de un futbolista de mucho caché en el mercado, pero también le ata un contrato hasta 2029 con una cláusula de rescisión de 60 millones. Se le preguntó por el particular al protagonista tras el decepcionante derbi de Anoeta. Y el de Kawasaki tampoco despejó del todo las dudas: «De momento tengo contrato y mi idea es seguir en la Real y que la Real mejore, pero igual que el míster, nunca se sabe», dijo. Fue un mensaje de tranquilidad, pero en el que también deja una puerta abierta: «Ahora mismo tengo contrato y sigo en la Real», remató el nipón, haciendo ver que ésa es su realidad.

Kubo sigue siendo feliz y ése es el mensaje que transmite; pero a él también le pesan las dudas que se ciernen sobre el equipo de cara al futuro. Todavía hay una opción de que la Real se clasifique para Europa y esto también puede variar cosas en cuanto al futuro, sobre todo en lo relativo a quién se queda y quién puede venir. Hay objetivos en juego con 12 puntos por delante. Su agente pasó unos días con él recientemente en Donostia.

Ofertas de la Premier

Según ha podido saber DV, Kubo tiene ofertas de la Premier League sobre la mesa, como en todos estos últimos años. El cambio en los puestos estratégicos del área deportiva del club y la posible marcha de algún peso pesado también le generan dudas a él, aunque siempre ha sido partidario de continuar como txuri-urdin y conservar ese estatus de jugador diferencial. Citó a Imanol a la hora de calibrar sus opciones de quedarse y, como el oriotarra, también quiere ver ambición en la planificación de la próxima temporada.

Su campaña con más partidos

Serán la Real y el propio futbolista los que tomen una decisión sobre su continuidad si aparece un club dispuesto a abonar los 60 millones de su cláusula, que se entiende que será lo que exija el club para traspasarle. El Madrid no tendrá voz ni voto, pero sí la opción de llevárselo si iguala la oferta final -derecho de tanteo- y de cobrar casi la mitad de una hipotética cifra final de traspaso.

La actual es la tercera temporada de Take Kubo en la Real Sociedad. Se trata del curso en el que más partidos (48) y minutos (3.176) ha disputado, aunque se encuentra a dos goles de su mejor cifra (suma siete) y a cinco asistencias de su mejor marca (lleva cuatro). Y es que su mejor campaña en lo que a números se refiere fue la primera, la de su estreno, en la que firmó nueve tantos y nueve asistencias.