Imanol: «Para mí ha sido un derbi un poco diferente»

Era difícil para Imanol no recordar que el de este domingo era su derbi de despedida. No obstante, el entrenador de la Real no quiso calificarlo como el último. «Es el último de esta primera etapa en la Real, pero es importante dejar las puertas abiertas de cara al futuro», matizó. Por otra parte, dejó claro que estará a disposición del club si algún día lo necesita. «Si algún día estoy aquí otra vez no sería buena noticia, al menos que no sea hasta dentro de mucho. Espero que sea cuando Sergio decida dejarlo, y que sea por la puerta grande», le deseó a Sergio Francisco, su sucesor en el banquillo realista.

No obstante, para Imanol lo más importante era conseguir los tres puntos. «Derbi típico, con pocas ocasiones. Hemos sido intensos, y en la segunda parte hemos estado más cerca de ganar, pero había que acertar y el último pase no llegaba», analizó. Sin embargó, admitió que «si no se podía ganar, por lo menos fue importante no perder».

A partir de ahora, el entrenador oriotarra solo piensa en conseguir la clasificación para puestos europeos. «Estamos ahí, quedan doce puntos y son muchos. Hay que ganar más, pero estamos muy cerca», advirtió. Además, recordó que las clasificaciones europeas siempre se deciden en los últimos partidos. «Hay que recordar cómo nos hemos clasificado los últimos cinco años, a veces ha sido incluso en el último partido y otras a falta de uno. Incluso alguna vez ha sido en la última jugada del último partido», destacó.

Por último, quiso valorar el esfuerzo de su equipo. «Falta un punto de intensidad, pero no es fácil y estamos haciendo un gran esfuerzo. Tenía claro que teníamos que ser atrevidos y valientes, y ellos son un gran equipo, de mucho nivel».

