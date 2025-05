El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Athletic. Y tú, ¿qué puntuación les das?

Nayef Aguerd

Defensa

No estuvo al final de 2024 en el partido de su regreso. No jugaba desde el Santiago Bernabéu. Tiene pie y salida de balón suficiente como para meter pases por dentro y no apoyarse una y otra vez en Martín. Falló en un par de ocasiones, pero lo cierto es que a nivel defensivo no sufrió.