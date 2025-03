La propiedad del Manchester carga contra los jugadores: «Algunos no son lo suficientemente buenos y otros están sobrepagados»

Jim Ratcliffe, propietario del 25% de las acciones del Manchester United pero a cargo de la gestión deportiva y económica del club, ha concedido una ... entrevista en la BBC en la que ha repasado la complicada situación que atraviesa el rival de la Real en los octavos de final de la Europa League, cuyo partido se vuelta se juega este jueves en Old Trafford tras el 1-1 de la ida en Anoeta, y ha sido muy duro con un sector del vestuario.

«Si nos fijamos en los jugadores que hemos estado comprando, que no compramos nosotros, estamos comprando a Antony, Casemiro, Onana, Hojlund, Sancho… Son cosas del pasado, nos guste o no. Las hemos heredado y tenemos que solucionarlas. Por Sancho, que ahora juega en el Chelsea y pagamos la mitad de su sueldo, vamos a pagar 17 millones de libras (al Borussia Dortmund) en verano. Nos lleva tiempo alejarnos del pasado hacia un nuevo lugar en el futuro. Nos guste o no, hemos heredado situaciones y debemos abordarlas. Incluso si no compramos a nadie, estamos comprando a esos jugadores», dijo Ratcliffe.

Al ser preguntado si creía que estos futbolistas eran dignos de la camiseta del United, afirmó: «Algunos no son lo suficientemente buenos y algunos probablemente están sobrepagados, pero moldear la plantilla de la que somos plenamente responsables requerirá tiempo. Hay grandes jugadores en la plantilla. El capitán es un futbolista fabuloso. Sin duda necesitamos a Bruno Fernandes, es un futbolista fantástico».

Ratcliffe aseguró que el Manchester United va a «gastar dinero en nuevos jugadores, y eso va a estar bien porque nos vamos a clasificar para la Champions League, pero si no lo consigues empiezas a perder cada vez más dinero año tras año».

«Me gusta mucho Amorim»

Defendió que su entrenador, Ruben Amorim, «está haciendo un gran trabajo con estas circunstancias. Todo el mundo espera milagros de un día para otro, pero esa no es la vida real, bajo mi punto de vista. Es un hombre joven, ha venido por primera vez a la Premier League en la mitad de la temporada, no es su lengua natural. Necesitas darle un poco de tiempo. Verdaderamente, me gusta mucho, mucho Amorim. Es un joven entrenador excepcional y creo que seguirá aquí durante mucho tiempo. Se está empezando a vislumbrar lo que puede hacer. Como la mayoría de los grandes entrenadores, es un personaje emocional. No es perfecto, pero soy un gran partidario de Ruben. Quiere un vestuario lleno de gente totalmente comprometida con ganar partidos de fútbol. No va a tolerar a gente que no tenga al 100% esa actitud. Los jugadores tienen que estar en la línea».

El empresario británico detalló que las pérdidas en los últimos siete años ascienden hasta los 465 millones de euros y justificó que los recortes que ha acometido se deben a una situación límite de las cuentas de la sociedad. Afirma que si no realizaba esos 450 despidos «el United hubiera quebrado en Navidad», explicando el grave problema que sufre la entidad: «En términos simples, el United estaba gastando más dinero de lo que estaba ganando en los últimos siete años. Si haces esto por un periodo prolongado, acabarías en un lugar muy difícil, y en el United ese lugar se encontraba al final de esta temporada. Al final de 2025 el United se hubiera quedado sin dinero. Es la primera vez que decimos esto en público, pero es un hecho».

Añadió que «el club le puede decir al staff 'os daremos comida gratis, os daremos todos esos privilegios y os pagaremos trenes en primera clase', y eso no es coherente. La gente puede decir 'bueno, sabes que el director está haciendo esto, en este caso yo haría lo otro'. En ese tipo de cosas no te puedes quedar a medias, tienes que cortarlo o no. Para ser claro, si no hubiéramos evitado todos estos gastos e, incluso si no compramos a nadie en verano, nos hubiéramos quedado sin dinero en Navidad. Sin embargo, hemos reducido los costes del club en unos 150 millones de euros, eso transforma el club. Sé que tenemos muchos críticos en la prensa por las cosas que hemos tenido que hacer en los últimos tiempos, pero son necesarias para el United. Necesita ser una entidad eficiente, que se acople a lo que tiene, y todavía no estamos ahí».

Experto en lenguaje de signos

Citó gastos difíciles de justificar como un «experto en lenguaje de signos que cobraba 208.000 euros al año» y reveló que al decidir el despido de Alex Ferguson como embajador del club tuvo una «conversación subida de tono en el principio, pero al final aceptó dar un paso al lado»

El ejecutivo del Manchester, sin embargo, augura un gran futuro para su club. «Creo que si construimos un nuevo estadio icónico, que es lo que verdaderamente quiero hacer, todos los fans del United del mundo querrían venir a Manchester y verlo, y que tenga un valor para la economía del norte. No creo que el tema económico vaya a ser un problema, ya hemos hecho los deberes y creo que es financiable, pero punto por punto».