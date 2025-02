Así es la vida de los equipos grandes, o al menos los clubes que se mantienen vivos en las tres competiciones. A la Real no ... le da tiempo ni a paladear y saborear una clasificación a octavos de la Europa League porque la Liga, lo que te da de comer, vuelve a exigir remangarse y dar el do de pecho para seguir acumulando puntos que permitan acercarse al objetivo. Acostumbrados a semifinales ante el Real Madrid o clásicos como el ya derbi ante el Manchester United, recibir al Leganés un domingo a las 21.00 horas puede saber incluso a poco, pero los tres puntos que se ponen en juego en Anoeta son importantísimos. El pan y la mantequilla, que diría el sabio Toshack.

En los últimos años el club txuri-urdin acostumbra a mantenerse en puestos europeos desde el principio del curso hasta el mes de mayo, pero ahora mismo encontramos a la Real en el segundo pliegue de la clasificación, síntoma de que en competición doméstica no están saliendo las cosas como se esperaba. Los de Imanol se plantaron en el Villamarín con ganas de marcha, pero lo sucedido con un protagonista vestido de amarillo debe dar energía y amor propio para superar esta noche a un equipo que peleará por no descender, perfiles de clubes que curiosamente se han atragantado en Anoeta.

No ha sido así en las últimas semanas. Si a principios de temporada acudir al Reale Arena era con la idea clara de que se iba a sufrir, Imanol y sus pupilos están siendo capaces de hacer del feudo de Amara un fortín. De los doce últimos partidos en casa la Real ha ganado diez, ha empatado uno y ha perdido otro. En Donostia desde noviembre han mordido el polvo Barcelona, Ajax, Betis, Dinamo de Kiev, Villarreal, Rayo Vallecano, PAOK, Osasuna, Espanyol y Midtjylland. Equipos de todo tipo y condición. Las Palmas consiguió arañar un empate sin goles mientras que el Getafe sí que fue superior a una Real que salió goleada ante el conjunto azulón (0-3). Dar continuidad a esa buena racha sería una magnífica noticia porque significaría que el equipo estaría progresando en las tres competiciones en las que está inmerso.

La previa del partido Real Sociedad Leganés Estadísticas LaLiga LaLiga 24 9G-4E-11P 20 191 59A-3R 56% PARTIDOS JUGADOS RESULTADOS GOLES TIROS A PUERTA TARJETAS POSESIÓN MEDIA 24 5G-9E-10P 22 149 49A-4R 42% Reale Arena Movistar Liga de Campeones Hernández Maeso 21:00h. ESTADIO: TV: ARBITRO: HORA: Entrenadores Imanol Alguacil Borja Jiménez Probabilidad de victoria Leganés 13% Real Sociedad 62% Empate 25% Alineaciones probables Real Sociedad Leganés 4-3-3 1 Remiro 6 21 19 12 Aritz Aguerd Aramburu López 4 Zubimendi 23 28 Brais Marín 17 14 9 Óskarsson Kubo Gómez 9 10 Miguel Raba 7 8 17 Óscar Neyou Cisse 11 12 Cruz Rosier 22 5 6 Nastasic Sergio Tapia 1 Dmitrovic 5-3-2 Marko Dmitrovic Martin Zubimendi

En este tramo de 19 partidos en 62 días las alineaciones de Imanol siempre están condicionadas. No le queda más remedio que revisar lo sucedido hace días y tratar de adivinar lo que ocurrirá tres o cuatro días después. Metiendo toda esa información en la coctelera, debe conformar un once que siempre tiene muchos cambios de un partido a otro. Para esta noche el técnico no puede contar con Pacheco y Sucic por lesión, y Zubeldia y Becker por sanción. Hora de darle forma al puzle y encajar piezas.

Con Aramburu y Zubimendi sin jugar ante el Midtjylland parecen dos fijos en la alineación, por lo que junto a Remiro hay que buscar otras ocho caras para afrontar el choque ante el conjunto pepinero. Aguerd no se ejercitó ayer en la última sesión preparatoria, pero Imanol detalló que es por gestión de cargas por todos los kilómetros que acumula el marroquí en sus piernas.

Aritz debería acompañar al zurdo en el eje de la zaga, salvo que Jon Martín tenga una oportunidad en liga que quizás ya merece. El lasartearra ha disputado cuatro partidos en competición doméstica esta temporada, pero siempre empezando desde el banquillo. Jugó 45 minutos ante Alavés, Getafe y Celta mientras que ante el Betis disputó media hora a buen nivel. Estuvo cerca de marcar su primer gol como txuri-urdin a la salida de un córner. El juego aéreo es uno de sus fuertes. De la medular hacia delante... hagan ustedes de entrenador y conformen el once que más les guste, que ya se encargará Imanol de contradecirles.

El Leganés, en zona caliente

Si las cosas están apretadas por arriba, la zona de abajo no iba a ser menos. El conjunto pepinero tiene como única misión conseguir la permanencia a finales de mayo. Las opciones del equipo del sur de Madrid pasan por hacerse fuerte en Butarque y rascar algún que otro buen resultado fuera de casa. Borja Jiménez para nada contaba con ganar al Barcelona en Montjuic (0-1), mientras que también fue capaz de cortar la asombrosa racha del Atlético de Madrid con un gol de cabeza a la salida de un córner(1-0). El punto sumado en San Mamés también es valioso. En el partido de ida la Real venció con un cómodo 0-3, pero el resultado fue abultado porque los de Imanol enchufaron casi todas las que tuvieron. En el Leganés son baja Munir, Franquesa y Barisic.