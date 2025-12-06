El penalti de VAR de Aritz que ha acabado en tanto del Alavés Arberola Rojas fue avisado por la sala de videoarbitraje para pitar el segundo penalti en contra a la Real esta tamporada, los dos acabados en gol

La insulsa primera parte en Mendizorrotza moría cuando de un córner del Alavés el balón botando ha golpeado en la mano de Aritz, que forcejeaba con Lucas Boyé por la posición. En un principio, Arberola Rojas no ha visto la acción y ha sido avisado por Del Cerro Grande para que fuera a verlo al VAR.

La decisión ha sido rápida y ha cobrado el penalti a favor del Alavés, el que a la postre ha sido el primer tanto de los vitorianos por obra del propio Boyé.

Esa pena máxima ha sido la segunda que le señalan en contra a la Real en lo que va de temporada. La primera llegó en la segunda jornada en Anoeta, con un penalti de Jon Martin al delantero del Espanyol Roberto Fernández. Remiro detuvo en un primer momento el penalti, que fue repetido por la entrada antes de tiempo de Aramburu en el área. Puado no falló a la segunda.