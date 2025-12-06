Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La mano de Aritz en el área que ha acabado en penalti. DAZN

El penalti de VAR de Aritz que ha acabado en tanto del Alavés

Arberola Rojas fue avisado por la sala de videoarbitraje para pitar el segundo penalti en contra a la Real esta tamporada, los dos acabados en gol

A. A.

Sábado, 6 de diciembre 2025, 17:26

Comenta

La insulsa primera parte en Mendizorrotza moría cuando de un córner del Alavés el balón botando ha golpeado en la mano de Aritz, que forcejeaba con Lucas Boyé por la posición. En un principio, Arberola Rojas no ha visto la acción y ha sido avisado por Del Cerro Grande para que fuera a verlo al VAR.

La decisión ha sido rápida y ha cobrado el penalti a favor del Alavés, el que a la postre ha sido el primer tanto de los vitorianos por obra del propio Boyé.

Esa pena máxima ha sido la segunda que le señalan en contra a la Real en lo que va de temporada. La primera llegó en la segunda jornada en Anoeta, con un penalti de Jon Martin al delantero del Espanyol Roberto Fernández. Remiro detuvo en un primer momento el penalti, que fue repetido por la entrada antes de tiempo de Aramburu en el área. Puado no falló a la segunda.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una ola arrolla a un grupo de turistas en el Peine del Viento y hiere a una mujer
  2. 2 Estas son las cuatro marcas de chocolates navideños que desaconseja un nutricionista
  3. 3

    El temporal parte en dos el paseo de Ondarreta
  4. 4 Forrest Gump, reclamo navideño
  5. 5 Los cinco municipios más jóvenes de Euskadi están en Gipuzkoa
  6. 6 Sorprendidos dos jóvenes con navajas y spráis cuando trataban de robar a turistas en San Sebastián
  7. 7

    Donostia se convierte en la primera capital vasca en terminar la estación del TAV, que sigue sin fecha
  8. 8 Una trabajadora vasca recibirá 10.000 euros después de que su empresa la llamara «zumbada» en dos transferencias bancarias
  9. 9 Actividades para todos los gustos en Baiona para celebrar la Navidad
  10. 10

    EHKS abre un nuevo ciclo para extender su modelo de izquierda rupturista al ámbito laboral

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El penalti de VAR de Aritz que ha acabado en tanto del Alavés

El penalti de VAR de Aritz que ha acabado en tanto del Alavés