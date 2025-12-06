Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Gorrotxategi y Sadiq tratan de obstaculizar el cabezazo de Boyé, autor del gol de penalti del Alavés, ante el realista Pacheco, cedido en el club vitoriano.

Gorrotxategi y Sadiq tratan de obstaculizar el cabezazo de Boyé, autor del gol de penalti del Alavés, ante el realista Pacheco, cedido en el club vitoriano. EFE

El palo del chupa-chups

Una Real desmejorada pierde 1-0 en Vitoria por un penalti al filo del descanso, después de firmar un partido muy flojo en el que mostró numerosas lagunas

Iñaki Izquierdo

Iñaki Izquierdo

Sábado, 6 de diciembre 2025, 18:24

Comenta

Desde lo alto de la grada de Mendizorrotza, Oyarzabal escrutaba el paisaje. Lesionado, el capitán del barco, sentado junto a su contramaestre Igor Zubeldia, calibraba ... las dificultades y medía las opciones de llegar a buen puerto. Los cálculos no cuadraban desde el principio y no cuadraron al final. Juego superficial y distraído, derrota ante el Alavés y regreso a la zona de corrientes traicioneras de la parte baja de la clasificación, donde acechan toda clase de peligros.

diariovasco El palo del chupa-chups