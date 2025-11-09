Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Oyarzabal, de penalti, engaña a Dituro EP
Real Sociedad

Oyarzabal suma 23 goles en 2025, el mejor año de su carrera

El capitán ya ha metido cinco tantos más que en 2021 y le quedan siete partidos más para seguir ampliando sus cifras

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:00

Comenta

Mikel Oyarzabal es una leyenda andante de la Real Sociedad. Hace dos semanas se cumplió una década desde que se pusiera por primera vez la ... elástica txuri-urdin y va camino de triturar todas las cifras habidas y por haber en el club de su vida. Tan solo el tiempo dirá si le alcanza para superar todas, sin olvidarse de que ser la cabeza visible de un equipo año tras año también tiene su mochila. Siempre es él quien da la cara, en las buenas y en las malas. Cuando se rompió el ligamento cruzado y en su posterior vuelta todo parecía indicar que ya se iba a ver un futbolista diferente, pero, sin lugar a dudas, está en uno de sus mejores momentos de su carrera.

