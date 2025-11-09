Oyarzabal suma 23 goles en 2025, el mejor año de su carrera

Mikel Oyarzabal es una leyenda andante de la Real Sociedad. Hace dos semanas se cumplió una década desde que se pusiera por primera vez la ... elástica txuri-urdin y va camino de triturar todas las cifras habidas y por haber en el club de su vida. Tan solo el tiempo dirá si le alcanza para superar todas, sin olvidarse de que ser la cabeza visible de un equipo año tras año también tiene su mochila. Siempre es él quien da la cara, en las buenas y en las malas. Cuando se rompió el ligamento cruzado y en su posterior vuelta todo parecía indicar que ya se iba a ver un futbolista diferente, pero, sin lugar a dudas, está en uno de sus mejores momentos de su carrera.

En lo que llevamos de 2025 ha hecho 23 goles (17 con la Real y seis con la selección), cinco tantos más que en su año natural más goleador que fue el 2021 con 18 (16 con la Real y dos con España). Lo mejor para él es que todavía quedan cinco partidos ligueros ante Osasuna, Villarreal, Alavés, Girona y Levante mientras que en diciembre también hay programadas dos eliminatorias de Copa, la segunda previa ante un rival de categoría inferior y los dieciseisavos de final antes del encuentro ante el Levante con el que la Real despedirá el año.

Con el partido de Elche el de Eibar se ha enfundado la camiseta blanquiazul 410 veces, algo impensable cuando Moyes le citó para un amistoso de pretemporada en 2015. Ahora en cada compromiso txuri-urdin la ecuación siempre es la misma: Oyarzabal y diez más. Si nada se tuerce y si su físico se lo permite, el delantero se va a colocar en el top-10 de futbolistas de la Real con más partidos disputados. Si a la vuelta del parón juega ante Osasuna en El Sadar igualará a Loren (411) mientras que a final de año puede dar caza a Urreisti (416). A partir de ahí, tan solo le quedará Aramburu (427) antes de enfilar posiciones más pelear con las más ilustre leyendas.

Con el tanto marcado en el Martínez Valero ya son 120 y solo tiene por delante a Cholín (127), López Ufarte (129) y Satrústegui (162), máximo artillero de la historia que ya empieza a temer que tantos años después le desbanquen de lo más alto. Termine como termine, Oyarzabal será un mito y uno de los jugadores más importantes de un club con más de 115 años de historia.

Especialista en penaltis

Oyarzabal también está consagrado como uno de los mayores especialistas de penaltis del mundo. El eibarrés ha marcado 44 de los 49 penaltis que ha lanzado en su carrera, un espectacular 89,79% de acierto. Con la Real ha metido 39 de ellos mientras que con la selección ha acertado otros cinco, sin contar las tandas de penalti. En la Liga ha clavado 28 de 31 intentos. Sergio Francisco tiene que tener alguna fobia puesto que se ha tapado la cara y no ha visto los tres penaltis anotados ante Madrid, Sevilla y Elche.