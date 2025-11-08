Oyarzabal: «La situación ha cambiado mucho de un parón a otro, el equipo ha hecho click»

La Real se marcha al parón de selecciones tras una racha de cuatro partidos ligueros sin perder evidenciando su mejoría. Mikel Oyarzabal da valor al ... punto logrado en Elche y entiende que la Real jugó a otra cosa. «Sabíamos que ellos eran fuertes con la pelota y que corriendo podíamos hacer daño».

– ¿Qué valoración hace del partido?

– Pues que sin estar por encima es un buen punto. Es importante seguir sumando porque todo cuenta. Es el típico empate del que te acuerdas a final de temporada. En gran parte del partido no estuvimos cómodos, pero sin estarlo tampoco es que nos hicieran demasiadas ocasiones claras. Quizás esa de Rafa Mir que pasa entre las piernas de Aramburu. Hay otros partidos en los que nos han hecho más. Nos vamos al parón sin perder, que es positivo, y ahora hay que mantener la dinámica positiva que hemos construido en los últimos cinco partidos.

– Pocas veces un equipo les ha quitado tanto el balón, ¿no?

– Sabíamos que era un equipo que ofrece mucho, que le gusta dominar mediante el balón y que se siente cómodo atrayendo rivales para generar superioridades. Fue así. Sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Pese a ello, creo que no nos generaron tanto aunque es cierto que por momentos salieron de la presión. Luego nosotros robamos mucho, tuvimos situaciones de peligro que es una pena que no fuesen para dentro.

– ¿Estuvieron más cómodos corriendo que otras veces?

– Sí, porque sabíamos que era lo que nos iba a solicitar el partido. Si les vas a apretar es un equipo que sale de la presión y que te hace bajar a mucha gente y con el portero es cuando genera superioridades. Si no ajustas bien te matan y no es fácil porque juegas a campo abierto. Cuando nos juntamos tuvimos pases para generar ventajas y que luego ese jugador lanzase a otro corriendo. Tuvimos nuestros momentos, también de apretar arriba, robar y quitar tiempo... Nos tenemos que adaptar a todos los rivales y a todos los contextos.

– Una lástima esas dos ocasiones suyas, una desde medio campo y en la otra con la derecha poco más puede hacer.

– Sí, la verdad. La de lejos vi a Dituro que estaba adelantado. Una pena porque le pego con rosca para intentar que vuelva al centro pero le doy de más. La otra creo que es una parada de altísimo nivel.

– Viniendo de donde veníamos ganando el derbi, todo el mundo quería sumar de tres para pegar un salto en la clasificación. ¿Pero es un punto que quizás sabe mejor con el paso de los días?

– Puede ser, sobre todo por lo tardío que fue el empate casi en el descuento. Si en el primer tiempo entran mis dos ocasiones, la de Take o alguna que otra que tuvimos y te vas con otro resultado pues estaríamos hablando de otra cosa y el partido hubiese sido completamente distinto. Pero ellos también juegan, le daremos más valor más adelante porque cuando no puedes ganar al menos no perder para sumar. Llegados a tan altos minutos cuando las condiciones en el resultado no son tan favorables pues al menos poder empatar.

– Otra vez de penalti, sus números son impresionantes desde los once metros.

– Bueno, al final son aspectos que se trabajan mucho. Habrá un momento en el que pese a fallar alguno, porque es lo normal. El error está cada vez más cerca, pero como pasa en otros aspectos de la vida. Espero continuar en esta dinámica porque es algo que trabajo mucho, pero también los porteros te analizan cada vez más. Espero que la suerte siga de mi lado.

– Siguió de cerca en la maniobra de Sadiq porque fue quien le dio el pase. Está aportando...

– Sin duda. Su situación hasta que cerró el mercado no fue sencilla, ni la suya ni la de algún otro compañero, pero una vez que se queda aquí es un jugador más al que tenemos que sacarle el mayor provecho y rendimiento posible para que ayude al equipo. Cada vez que tenga minutos que lo intente aprovechar como lo hizo en Elche porque todos estamos remando en la misma dirección.

– Siguen construyendo y haciendo equipo y ahora tienen dos semanas para trabajar. Eso sí, se queda muy poca gente en Zubieta tal y como está ahora el fútbol con partidos internacionales.

– Es lo que hay. Los que se queden en casa trabajarán de la mejor manera posible para llegar en buenas condiciones al partido de Osasuna. Pero los que nos vamos fuera lo mismo, hay que intentar que esas sensaciones positivas que tengamos todos se mantengan para poder trasladarlo otra vez a cuando juguemos con la Real. Todos queremos tirar para arriba, pero para eso faltaba algo de continuidad y ahora parece que la estamos encontrando.

– Otro parón de selecciones y la película ha cambiado mucho desde el anterior, con Sergio incluso cuestionado. ¿Qué ha cambiado desde entonces?

– Es cierto que la situación es muy diferente empezando por la clasificación que no tiene nada que ver a cómo nos fuimos en el parón de octubre. Creo que el equipo ha hecho click, ha pegado un cambio. No fue nuestro mejor partido, pero peleamos hasta el final como en los últimos encuentros.