Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Oyarzabal, durante un entrenamiento en Zubieta RS
Real Sociedad

Oyarzabal: «La situación ha cambiado mucho de un parón a otro, el equipo ha hecho click»

El capitán da valor al punto logrado en Elche: «Es el típico empate del que te acuerdas a final de temporada»

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Sábado, 8 de noviembre 2025, 23:59

Comenta

La Real se marcha al parón de selecciones tras una racha de cuatro partidos ligueros sin perder evidenciando su mejoría. Mikel Oyarzabal da valor al ... punto logrado en Elche y entiende que la Real jugó a otra cosa. «Sabíamos que ellos eran fuertes con la pelota y que corriendo podíamos hacer daño».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un matrimonio de Navarra vende a su hija de 14 años a cambio de 5.000 euros y cinco botellas de whisky
  2. 2 La cafetería de San Sebastián con huevos y leche de caserío: «Tratamos de respetar lo local»
  3. 3 Verdeliss, ante el reto de coronarse en la Behobia - San Sebastián: «Estoy muy motivada»
  4. 4

    Cuatro niñas piden ayuda psicológica dos meses después de volver del udaleku de Bernedo
  5. 5 Homer, el perro que falleció dos días después que su dueña: «Decidió acompañar a su amatxu»
  6. 6

    5.000 usuarios diarios se beneficiarán del nuevo andén de Atotxa y la doble vía de Gaintxurizketa
  7. 7 Guedes revienta una botella contra el banquillo tras ser cambiado: «Igual no estaba conforme con su partido»
  8. 8

    Donostia salda su «deuda» con una placa en memoria de Rosa Zarra, víctima de la violencia policial
  9. 9

    Para zampar rico y sin adornos
  10. 10 Que tu futuro televisor no te engañe

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Oyarzabal: «La situación ha cambiado mucho de un parón a otro, el equipo ha hecho click»

Oyarzabal: «La situación ha cambiado mucho de un parón a otro, el equipo ha hecho click»