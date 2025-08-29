Oyarzabal y Remiro: la representación de la Real en la selección se reduce a dos jugadores

Significativo. Hace no tanto eran cinco los jugadores de la Real Sociedad llamados a la selección española. Ahora son dos, tantos como el Como ... italiano. Mikel Oyarzabal y Álex Remiro han sido incluidos en la convocatoria de 26 jugadores para afrontar los dos primeros partidos de clasificación para el Mundial del año que viene, que se disputa en Canadá, México y Estados Unidos. Bulgaria y Turquía, ambos fuera de casa, serán los rivales del combinado hispano, ganador de la pasada Eurocopa merced a un gol en la final del capitán de la Real y finalista en la última Europa League.

La selección española se enfrenta a Bulgaria al jueves 4 de septiembre en el Estadio Vasil Levski de Sofía y el domingo 7 a Turquía en el Büyükşehir Belediye de Konya, ambos a las 20:45 hora peninsular. Esto quiere decir que Sergio no podrá contar con su portero titular y su capitán durante la primera semana de parón, pero sí en la segunda, ya para preparar el duelo del sábado 13 de septiembre contra el Real Madrid en Anoeta.

Convocatoria de la selección española, con Oyarzabal y Remiro

Además de Oyarzabal y Remiro, Luis de la Fuente mantiene la confianza en otros tres exjugadores realistas como Zubimendi, txuri-urdin hasta hace menos de dos meses, Remiro y Le Normand.

La selección de Luis de la Fuente comienza una fase de clasificación que le debe llevar a la disputa del Mundial en América del Norte, que se disputa entre el 11 de junio y el 19 de julio del próximo año 2026. Además de Bulgaria y Turquía, es Georgia el otro combinado nacional que competirá con España en el Grupo E. Por lo tanto, el próximo verano lo normal es que haya realistas que todavía se encuentren en el torneo planetario mientras comienza la pretemporada en Zubieta.