Remiro y Oyarzabal celebran el tanto del delantero en la final de la Eurocopa 2024 celebrada en el Olympiastadion de Berlín ante Inglaterra Reuters

Oyarzabal y Remiro: la representación de la Real en la selección se reduce a dos jugadores

El capitán y el portero, convocados por Luis de la Fuente para los dos primeros partidos de clasificación para el Mundial 2026

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Viernes, 29 de agosto 2025, 11:56

Significativo. Hace no tanto eran cinco los jugadores de la Real Sociedad llamados a la selección española. Ahora son dos, tantos como el Como ... italiano. Mikel Oyarzabal y Álex Remiro han sido incluidos en la convocatoria de 26 jugadores para afrontar los dos primeros partidos de clasificación para el Mundial del año que viene, que se disputa en Canadá, México y Estados Unidos. Bulgaria y Turquía, ambos fuera de casa, serán los rivales del combinado hispano, ganador de la pasada Eurocopa merced a un gol en la final del capitán de la Real y finalista en la última Europa League.

