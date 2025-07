Óskarsson: «Estamos sintiendo una atmósfera diferente con Sergio. Tengo buenas sensaciones»

Orri Óskarsson ha regresado feliz de la gira por Japón en la que anotó un doblete en el encuentro contra eol Yokohama FC. Recién ... iniciada la semana en Zubieta confiesa que está muy contento «por cómo me fueron las cosas en Japón. Ante el Yokohama jugamos un buen primer tiempo. Me dolió perderme los dos primeros amistosos ante el Pau y Nagasaki, pero creo que era lo mejor para mi preparación. Hacía más de dos meses que no competía y tuve buenas sensaciones que fueron a más gracias al doblete».

El islandés afronta con optimismo su segunda temporada en la Real. «Siempre pienso que va a ser mi año. En verano he trabajado duro y es una motivación importante para mí empezar de nuevo. Nunca me he sentido tan bien físicamente en mi carrera deportiva como ahora. Es un buen punto de partida para la pretemporada. Es una de las cosas más importantes cuando vienes a un nuevo equipo».

Sergio Francisco alabó su actuación contra el Yokohama FC y él agradece sus palabras. «Siento que voy a ser un jugador importante para él y creo que puedo tener más responsabilidad que el año pasado. Eso es muy bueno para mí. Quiero ser uno de los mejores de la Liga y obviamente de la Real. Escuchar esas palabras del entrenador es fantástico y las primeras semanas con él han sido positivas tanto para mí como para el equipo. Estoy muy feliz con él y seguro que hacemos una buena temporada».

No tiene reparos en confesar que no lo pasó nada bien en su primer año en la Real. «Fue duro para mí, es así. Creo que no pude alcanzar el ritmo deseado y no pude jugar tantos partidos. Pero es parte del fútbol y algo que puede pasar. Para mí fue decepcionante, pero tengo otra oportunidad esta temporada y creo que he aprendido mucho sobre mí durante el curso pasado. Cuando las cosas no van tan bien como deseas aprendes otras cosas y creo que es importante para mí crecer como jugador y como persona».

Sin embargo, cree ha extraído cosas positivas de la temporada pasada. «Lo más importante cuando las cosas no salen como deseas es entender la situación. Para mí cambiaron muchas cosas: nuevo equipo, nuevos compañeros, nuevo idioma, fueron muchos cambios en mi vida. Tuve que aprender de todo ello, controlar mis emociones y ver dónde podía dar lo mejor de mí. Tenía que entrenar muy fuerte en vez de sentirme frustrado. No podía ser un mal compañero, tenía que entrenar mucho más pese a que las cosas no salían como yo quería a título personal. La lesión está claro que no me vino bien, pero también me dio tiempo para reflexionar de cara a la próxima temporada».

No obstante, asegura que esta temporada nota un ambiente diferente con Sergio. «Las sensaciones están siendo distintas durante esta pretemporada. Pero eso también está en la mano de cada jugador, enseñar todo lo que tienes dentro y lo que quieres. No depende solo de otros. He tratado de demostrar todo lo que puedo esta pretemporada y creo que está yendo bien. Estamos sintiendo una atmósfera diferente con el nuevo entrenador y con el nuevo staff y en todo alrededor. Tengo buenas sensaciones para la temporada que empieza».

En el apartado deportivo afirma que le da igual jugar solo arriba y arropado por otro compañero. «No tengo preferencias. Creo que es importante tener diferentes opciones para el ataque y no tengo problema en jugar solo o acompañado por otro delantero. Con Islandia y en Copenhague jugaba en una doble punta y no es algo nuevo para mí. El año pasado también jugué por momentos junto a Becker».

Preguntado por qué no hizo su habitual celebración cuando marcó ante el Yokohama FC, asegura que «no es importante celebrar los goles en un amistoso. Lo importante era volver bien, sentirme cómodo y no era importante para mí». Sobre la celebración del chupete dice que «está siendo importante para mí ser padre, es una motivación tener un niño pequeño. Es lo mejor que te puede pasar en la vida y estoy muy feliz».

Se encuentra encantado en San Sebastián y disfruta mucho de la ciudad. «La ciudad es muy tranquila y bonita. Yo y mi novia disfrutamos mucho».

Cada vez se encuentra más suelto con el castellano aunque prefiera manejarse en inglés para hacer declaraciones públicas. «No lo he aprendido tan rápido como Finnbogason. Él es más listo. Aprendo castellano con Netflix y también con música. Escucho BadBunny, que es mi favorito. Entiendo todo e intento hablar mucho con los que no hablan inglés. Es difícil para mí, pero importante. Todos hablan inglés conmigo, pero intento hacerlo en castellano. Necesito tiempo».

Por último, se fija el objetivo de mejorar los números de la pasada temporada. «Quiero meter más de 7 goles, es importante para mí hacer goles. Creo que puedo hacer más de diez goles la próxima temporada».