Óskarsson tiene para cinco semanas

Malas noticias desde la enfermería de la Real. Según ha podido saber este periódico, las previsión con Orri Óskarsson es que va a estar alrededor ... de cinco semanas ausente tras sufrir una nueva rotura muscular en el recto anterior de su pierna izquierda. La dolencia ha supuesto que la cicatrización muscular que se estaba produciendo en la zona del muslo se haya abierto imposibilitando así que pueda volver a vestirse de corto de manera inmediata. Tras la nueva rotura, el club va a ser todavía más precavido y no va a correr riesgos con el islandés. Una cosa es que el alta médica se espere para dentro de cinco semanas, pero habrá que ver cómo evoluciona y cuándo vuelve a los terrenos de juego porque el resto de compañeros van a un ritmo de competición mucho más alto que el que tendría.

Se trata de un nuevo y duro golpe para el club y para el propio Sergio Francisco, que no va a poder contar otra vez con el delantero que estaba llamado a marcar las diferencias esta temporada tras gastarse el club el pasado curso 20 millones de euros. «Ha sido un palo duro. Teníamos mucha ilusión por su vuelta y porque nos pudiese ayudar, pero en la tercera sesión con el equipo volvió a lesionarse. Nos fastidia por el colectivo, pero a mí me fastidia muchísimo por él. Ha hecho un esfuerzo muy grande por recuperarse bien, por volver con el equipo, y muy rápido se encuentra otra vez con un episodio negativo. Le doy muchísimo ánimo desde aquí y seguro que la siguiente va a ser la definitiva para estar con el grupo», verbalizó el entrenador el viernes en la sala de prensa de Zubieta.

Así las cosas, se va a ir todavía más despacio con Óskarsson, que también ha ido con pies de plomo en la primera rotura. En caso de que hubiese sido otro futbolista seguro que habría regresado antes al verde. El problema con esta nueva dolencia es que el tejido fibroso que se forma para reparar una lesión de este tipo se ha vuelto a resentir, algo que supone que tenga que empezar de nuevo la recuperación. Normalmente, cuando la cicatriz del músculo se vuelve a abrir el movimiento todavía se limita más, algo que también puede perjudicar a futuro.

Solo cuatro atacantes

Pese a la lesión de Óskarsson, Sergio dejó ayer en casa a Sadiq por decisión técnica, por lo que hoy solo tendrá cuatro atacantes. El irundarra ha decidido no echar mano de ningún ariete del Sanse pese a que el encuentro del filial ayer quedase suspendido. Mariezkurrena o Carrera, entre otros, tendrán que esperar.