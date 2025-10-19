Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Orri Óskarsson se quita la sudadera durante un entrenamiento de la Real esta temporada en Zubieta Morquecho
Real Sociedad

Óskarsson tiene para cinco semanas

La cicatrización de su rotura en el muslo se ha abierto y la Real va a ser todavía más precavida que en la lesión anterior

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:08

Malas noticias desde la enfermería de la Real. Según ha podido saber este periódico, las previsión con Orri Óskarsson es que va a estar alrededor ... de cinco semanas ausente tras sufrir una nueva rotura muscular en el recto anterior de su pierna izquierda. La dolencia ha supuesto que la cicatrización muscular que se estaba produciendo en la zona del muslo se haya abierto imposibilitando así que pueda volver a vestirse de corto de manera inmediata. Tras la nueva rotura, el club va a ser todavía más precavido y no va a correr riesgos con el islandés. Una cosa es que el alta médica se espere para dentro de cinco semanas, pero habrá que ver cómo evoluciona y cuándo vuelve a los terrenos de juego porque el resto de compañeros van a un ritmo de competición mucho más alto que el que tendría.

