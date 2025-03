Odriozola, visto y no visto: vuelve a estar lesionado

Ángel López San Sebastián Miércoles, 19 de marzo 2025, 14:15 | Actualizado 14:23h. Comenta Compartir

Lejos de recuperar efectivos, Imanol Alguacil los pierde en esta primera semana del parón liguero. El que ha vuelto a caer ha sido el de ... siempre: Alvaro Odriozola. No hay manera de que el lateral donostiarra pueda gozar de un mínimo de continuidad en la Real Sociedad. No ha podido participar en la práctica de este miércoles, segunda y penúltima de la semana, a causa de unas molestias en el bíceps femoral derecho. De momento, no se ha informado de una lesión. Por lo demás, en la sesión de este miércoles han participado los mismos jugadores que en la del martes, con una mezcla de futbolistas del primer y el segundo equipo.

La presente parecía la buena para Álvaro Odriozola en su segunda campaña como realista tras su retorno. Parecía haber dejado atrás sus eternas molestias musculares que nunca le han dejado entrar de verdad en la dinámica del equipo, pero nada más lejos de la realidad. Este último contratiempo confirma una peligrosa y desoladora tendencia a romperse y a tener que dejar de entrenar y participar en los partidos. Sigue sin poder adaptarse a los métodos de trabajo de Imanol. Dos ratos en Liga Odriozola no disputa un solo minuto de competición desde el pasado 30 de enero, en el que fue titular ante el PAOK de Salónica, aunque sólo duró 45 minutos sobre el terreno de juego. Vio amarilla e Imanol prefirió no arriesgar y dejarle en la caseta al descanso. Su última aparición en LaLiga se remonta a un tiempo más lejano: el 27 de octubre, en la derrota casera ante Osasuna (0-2). Jugó sólo 11 minutos. En Liga acumula sólo 40 minutos en dos partidos, saldados con dos derrotas (también fue de la partida en Mallorca, con resultado final de 1-0). El canterano realista estuvo presente el pasado lunes en el mítico Hipódromo de Chantilly, en Francia, donde vio ganar a uno los caballos de su propiedad, en este caso Monbe. Donde de momento no puede vencer es en los terrenos de juego con la Real Sociedad, con la que tiene contrato hasta 2029.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Álvaro Odriozola