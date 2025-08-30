Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Es obligatorio espabilar pronto

La Real cae de manera triste en Oviedo tras encajar otro gol similar; si no hay fútbol pero tampoco intensidad, peligro

Beñat Barreto

San Sebastián

Sábado, 30 de agosto 2025, 22:06

Peligro porque las sensaciones no son buenas más allá de la derrota. Hay futbolistas que por su gestualidad sobre el verde parecen superados y solo ... llevamos tres jornadas. Como si esta nueva etapa no fuese con ellos. La Real tiene un parón para sentarse, mirarse a la cara y reconocer que el proyecto no iba a volar desde el principio, pero también para admitir que si cada uno no pone de su parte y se exige al 200% un Oviedo ramplón te gane aprovechando un nuevo error en una mala transición defensiva. La tenían guardada desde 2001, pero es que en la segunda mitad el Tartiere no encontró oponente alguno. Daba igual que se descontaran ocho minutos, todo realzale sabía que esta vez no se iba a sumar punto alguno en el tercer partido que te pones por detrás de manera consecutiva.

