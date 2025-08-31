Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sergio Francisco se mostró muy activo desde la banda dando instrucciones a los jugadores de campo. ALTERPHOTOS
Vestuarios

Sergio: «Creo que el resultado es injusto, nos merecíamos más»

El irundarra espera que «los jugadores piensen en sus casas o en Zubieta a lo largo del parón» para tratar de mejorar de aquí en adelante

Beñat Barreto

Beñat Barreto

Oviedo

Domingo, 31 de agosto 2025, 02:00

No son pocos los frentes que tiene abiertos la Real en este parón de selecciones. Sergio Francisco, tras tres jornadas ligueras en las que ... el equipo ha cosechado dos empates y una derrota, manifestó en la rueda de prensa posterior al partido que espera «que los jugadores piensen en sus casas o en Zubieta a lo largo de esta semana». El conjunto txuri-urdin pagó muy caro las fases en las que no fue el dominador absoluto del balón, y es que, tras tres o cuatro ocasiones claras para adelantarse en el marcador, el Oviedo dio el primer golpe en su primera transición. «Creo que el resultado es injusto, nos merecíamos más. En la primera parte hemos tenido la posibilidad de ponernos por delante y ellos nos han hecho el gol en la primera que han tenido. No hemos sido capaces de embotellar al Oviedo, lo hemos intentado por las bandas, por dentro, pero no hemos logrado el objetivo», argumentó.

