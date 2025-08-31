Sergio: «Creo que el resultado es injusto, nos merecíamos más»

No son pocos los frentes que tiene abiertos la Real en este parón de selecciones. Sergio Francisco, tras tres jornadas ligueras en las que ... el equipo ha cosechado dos empates y una derrota, manifestó en la rueda de prensa posterior al partido que espera «que los jugadores piensen en sus casas o en Zubieta a lo largo de esta semana». El conjunto txuri-urdin pagó muy caro las fases en las que no fue el dominador absoluto del balón, y es que, tras tres o cuatro ocasiones claras para adelantarse en el marcador, el Oviedo dio el primer golpe en su primera transición. «Creo que el resultado es injusto, nos merecíamos más. En la primera parte hemos tenido la posibilidad de ponernos por delante y ellos nos han hecho el gol en la primera que han tenido. No hemos sido capaces de embotellar al Oviedo, lo hemos intentado por las bandas, por dentro, pero no hemos logrado el objetivo», argumentó.

El irundarra hizo referencia a la importancia de los detalles dentro de un partido. «Han sido tres o cuatro veces las que nos han chutado a portería. Creo que la plantilla ha hecho méritos propios como para llevarse una victoria en estas tres primeras jornadas. Tenemos que seguir ajustando cosas para que en la vuelta los resultados caigan de nuestro lado, de esta manera podremos seguir progresando», explicó.

El poco acierto del equipo fue la clave de irse de vacío del Tartiere, ya que, con tantos jugadores en campo contrario, la Real se encontró desnuda al tratar de frenar los ataques del Oviedo al contraataque. «En comparación con los dos primeros partidos de Liga creo que hemos estado mejor en el tema de las transiciones. Es normal que con tantos jugadores en campo contrario el rival tenga dos o tres ocasiones, y esta vez nos han hecho mucho daño con las pocas que han tenido».

Con el frente abierto también del mercado de fichajes, el entrenador txuri-urdin explicó que «hay que esperar al lunes para conocer cuál será nuestra plantilla. Seguro que a la vuelta volveremos a ser un equipo decisivo. Respecto a Oskarsson, el técnico explicó que «hay que esperar a las pruebas para conocer la gravedad de la lesión».