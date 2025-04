«No tenemos ninguna duda con Sergio Franscisco y sabemos que Imanol volverá a entrenar a la Real»

Ángel López San Sebastián Lunes, 28 de abril 2025, 15:12 | Actualizado 15:21h. Comenta Compartir

«No tenemos ninguna duda con Sergio Francisco; ha sustituido a alguien como Xabi Alonso con una nota altísima y lo teníamos muy claro». Jokin Aperribay ha elegido Radio Marca Donostia para acabar con el apagón informativo en torno al relevo en el banquillo de la Real Sociedad. Sostiene que se enteraron el mismo jueves, unas horas antes de que se anunciara, de la decisión de Imanol Alguacil de abandonar su etapa como técnico del primer equipo y señala que tienen decidido «desde Navidades» que su posible sucesor sería Sergio Francisco Ramos, el técnico del Sanse.

«Imanol me llamó el jueves por la mañana para decirme que se iba y le dije que no teníamos prisa», explica Aperribay, que le transmitió un mensaje claro: «La solución estaba en casa». El técnico de Orio no dio mayores explicaciones al máximo mandatario debarra: «No sirve de nada que yo le pregunte a Imanol por qué te vas». Simplemente, es la decisión del entrenador tras seis años de extraordinario trabajo en el banquillo: «Imanol no quería estar en la Real por estar; ha sido muy honesto consigo mismo y con la Real», aporta el presidente, quien además envía un curioso mensaje en forma de presentimiento. «Estoy seguro de que algún día volverá a entrenar a la Real y creo que esto ha influido en la decisión».

Antes de que el viernes la propia Real revelara la identidad del sucesor de Imanol, Sergio Francisco, se especuló con nombres como el de Xabi Alonso. Pero lo que se transmite desde las oficinas de Anoeta es que no había dudas ni fisuras con respecto a la figura del técnico irundarra: «Sergio Fransico se lo merece. La Real no tiene ninguna deuda con Xabi Alonso, ni Xabi con la Real. No se nos hubiese ocurrido llamar a nadie con Imanol decidiendo. Sergio era la persona desde el principio».

Aperribay desvela que el pasado jueves tenía un mensaje de Imanol a las nueve de la mañana y la cita fue a las once y media «Me dio las gracias y me dijo que había sido una experiencia increíble», dijo Imanol. Aperribay le insistió que no había prisa porque tenían «la carta» de Sergio Franscisco, que la solución «estaba en casa».

Imanol no dio opción a una negociación ni permitió que Aperribay tratara de persuadirle: «Nos dimos un abrazo y se fue entrenar». Aperribay ya sabía que después se tomaba unos días de vacaciones.«Hablamos claro en Navidades. Yo le dije: 'Ya decidirás al final de la temporada'. Y ahí ya hablamos de Sergio Francisco. Le dije que estuviese tranquilo, que no necesitábamos correr y que ya hablaríamos en abril o mayo».