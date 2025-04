Imanol dejará la Real a final de temporada

Miguel González San Sebastián Jueves, 24 de abril 2025, 13:01 Comenta Compartir

Imanol Alguacil no continuará en la Real Sociedad. Así lo ha anunciado el club mediante un comunicado que ha publicado en sus canales oficiales a la una del mediodía con el que ha informado que no seguirá en el banquillo la próxima temporada. «Imanol ha comunicado a la Real Sociedad su decisión de no continuar dirigiendo al equipo la próxima temporada. El técnico de Orio, tras seis temporadas y media al frente del conjunto realista, dejará de liderar el cuadro txuri urdin una vez finalice el presente curso. Pero antes de que llegue ese momento hay mucho por lo que luchar. El sexto billete europeo y acabar esta maravillosa historia merecen un esfuerzo final de todos. Eskerrik asko, Imanol», reza el comunicado.

Así las cosas, en estos cinco partidos que restan pondrá punto final a una exitosa trayectoria de seis años y medio que arrancaron el 6 de enero de 2019 tras sustituir a Asier Garitano y en los que ha conquistado una Copa del Rey y ha logrado cinco clasificaciones consecutivas para Europa entre 2020 y 2024, a expensas de lo que suceda en este tramo final de Liga en el que podría conseguir su sexto billete continental.

Ha sido el propio Imanol el que ha tomado la decisión de no continuar y se lo ha transmitido personalmente al presidente Aperribay en un encuentro que han mantenido ambos esta misma mañana. En este momento, y aunque aún es pronto, no hay prevista rueda de prensa ni acto alguno de despedida porque la prioridad por ambas partes es focalizar sus energías en conseguir entrar en Europa en las cinco jornadas que restan de Liga.

El desafío de la presente temporada ha resultado mayúsculo para Imanol y el desgaste que le ha provocado ha sido importante como para seguir con la misma energía de siempre al frente de la nave. El oriotarra perdió a dos piezas básicas en su esquema el pasado verano, casos de Le Normand y Merino, y ha tenido un equipo muy joven para afrontar la campaña más cargada de la historia que se va a ir hasta los 57 partidos oficiales entre Liga, Copa y Europa League.

La Real le presentó una oferta para renovar en agosto pasado, tal y como confesó el propio técnico en sala de prensa, cuando afirmó aquello de «si quiero, subo ahora el despacho y firmo por tres años». Sin embargo, creyó que en esta ocasión debía esperar hasta final de temporada para tomar una decisión que vinculó al «crecimiento del equipo» y a sus sensaciones personales, por lo que remitió a finales de abril para ofrecer noticias acerca de su futuro. Ahora que hay parón este fin de semana por la disputa de la final de Copa ha encontrado el momento para hacerlo y poner fin a una situación de incertidumbre que no favorecía a nadie y que había enrarecido el ambiente en las últimas semanas, cuando la temporada se ha torcido en lo deportivo.

Inicio de temporada de la Real Sociedad

El curso nació torcido desde el verano porque los internacionales no pudieron apenas hacer pretemporada, unos por tener más vacaciones tras jugar la Eurocopa y otros por participar en los Juegos, Zubeldia y Brais tuvieron que parar por sendas lesiones, Aguerd y Óskarsson llegaron el último día de mercado y Traoré se rompió el cruzado en septiembre. A pesar de todo la Real siempre se ha mantenido cerca de los puestos europeos en Liga, con una posición media del octavo o noveno, y en Europa llegó hasta octavos de final, donde entre el Manchester y el malísimo arbitraje de Benoit Bastien en Old Trafford le mandaron a la calle.

Su mejor versión llegó en la Copa, donde en el minuto 170 de la eliminatoria de semifinales contra el Real Madrid estaba en la final de La Cartuja. Pero el partido se fue a la prórroga y un gol de Rüdiger en un córner acabó con el sueño. Han pasado 24 días desde entonces y la sensación es que la Real se ha desinflado en la Liga, con dos derrotas ante Mallorca y Alavés y un agraciado empate en Villarreal en las tres últimas jornadas. La incertidumbre creada acerca de su continuidad tampoco ha contribuido a generar la estabilidad necesaria en un momento clave en la pelea por ir a Europa.

Imanol forma parte de la historia más gloriosa del club al entrar a formar parte del selecto club de los entrenadores que han hecho campeona a la Real junto con Ormaetxea y John Toshack, al levantar la Copa del Rey de la edición 19/20 en la final disputada el 3 de abril de 2021 en Sevilla ante el Athletic. Además de disputar la Champions en la campaña 23/24 y de jugar la Europa League en otras cuatro ocasiones. Entrenador de carácter pero a la vez muy cercano a los jugadores –hasta los suplentes hablan bien de él–, el oriotarra ha imprimido al equipo un sello de intensidad y competitividad que le ha llevado a pelear por logros importantes incluso en momentos en los que el juego no le ha acompañado, como ha sido el caso de la presente temporada, en la que ha ganado, entre otros, a Barcelona, Ajax, Villarreal y Betis en Anoeta, y ha sido capaz de poner contra las cuerdas al Real Madrid después de ganarle 3-4 en el tiempo reglamentario en el Bernabéu.