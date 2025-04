Nayef Aguerd sigue con molestias en el tendón rotuliano

Nayef Aguerd tiene que volver a parar. El central marroquí se retiró lesionado en el Santiago Bernabéu a los 27 minutos de juego al volver ... a sentir molestias en el tendón rotuliano derecho, la misma zona que le impidió ser de la partida la pasada jornada ante el Valladolid. No se trata de una nueva dolencia, sino de la misma con la que regresó la semana pasada de su concentración con Marruecos.

El jugador detectó rápido que le volvían a florecer los dolores que obligaron a parar la semana pasada y enseguida se echó al suelo para detener el partido y que se produjera el cambio. El marroquí era uno de los jugadores que más justos llegaban a la cita del Bernabéu. Solo realizó dos entrenamientos con el grupo en Zubieta antes del encuentro contra el Real Madrid. Pese a ello, fue titular.

Imanol tendrá que modificar una vez más su línea defensiva para visitar al Las Palmas. No dispondrá de nuevo de un central zurdo, toda vez que Pacheco, que este miércoles volvió a entrenarse con normalidad con los que tuvieron menos minutos o no jugaron en Copa, no está aún en condiciones de regresar a una convocatoria. Así lo reconoció el propio técnico el pasado lunes al recordar que el baztandarra aún necesitará dos semanas de rodaje antes de volver a estar disponible, después del largo periodo de tiempo que ha permanecido de baja.

Aritz apunta a ser el acompañante de Zubeldia en el eje de la zaga por el lado izquierdo, sin descartar a Jon Martín. Luken Beitia podría ser otra de las opciones desde el Sanse para completar la convocatoria. No hay mucho margen de maniobra para la Real, que el jueves descansará y a partir de viernes comenzará a preparar sobre el césped el encuentro del domingo ante el penúltimo clasificado de la Liga.

El viernes se sabrá hasta qué punto afecta a la plantilla la enorme paliza física que se pegaron los jugadores el martes en un partido que se fue hasta los 130 minutos con la prórroga y la suma de todos los descuentos. Todo ello en un plantel castigado físicamente con anterioridad. Jugadores como Oyarzabal, Sucic o Kubo llegaron al límite y habrá que esperar para saber en qué estado se encuentran para volver a ponerse las botas en apenas tres días.

Becker se asoma sobre el verde

Becker, Zakharyan, Brais Méndez y Odriozola son los otros cuatro realistas que continúan en la enfermería. Ayer realizaron trabajo individual en Zubieta. El que más cerca está de poder regresar es el internacional con Surinam, que esta mañana ha empezado a hacer trabajo de campo en solitario. Sigue recuperándose de las molestias en la rodilla derecha que arrastra desde hace semanas.

Arkaitz Mariezkurrena y Dani Díaz continúan en dinámica del primer equipo y ayer volvieron a trabajar con los mayores en el Z2. Imanol sigue contando con ellos ante las bajas en ataque. Todo hace indicar que el fin de semana volverán a completar la expedición txuri-urdin que viajará a Gran Canaria.

La Real retoma la Liga ya con el objetivo de regresar a Europa entre ceja y ceja. El domingo visitará a un equipo necesitado de puntos para salir de los puestos de descenso. En el partido de la primera vuelta el conjunto canario fue capaz de sacar un punto en un encuentro sin demasiadas ocasiones.