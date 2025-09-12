Nace el segundo hijo del Aritz Elustondo, jugador de la Real Sociedad El defensa de Beasain y su pareja han dado la bienvenida a Jakes

La familia de la Real Sociedad celebra una feliz noticia. El defensa txuri-urdin Aritz Elustondo y su pareja han dado la bienvenida a su segundo hijo, al que han puesto por nombre Jakes. El nacimiento tuvo lugar en la Policlínica Gipuzkoa, donde ambos fueron atendidos y acompañados en este momento tan especial.

El centro médico compartió la feliz noticia a través de sus redes sociales: «Crece la familia en la @RealSociedad. Bienvenido Jakes!!! Zorionak @aritzelus. Un placer acompañaros en este momento tan bonito».

El txuri urdin Aritz Elustondo atraviesa así una de las etapas más emotivas de su vida, tanto en lo personal como en lo deportivo. La llegada de Jakes se suma a un año cargado de emociones para el defensa beasaindarra. Aritz Elustondo y su pareja Idoia ya son padres de otro niño llamado Luken, que nació en 2023.

