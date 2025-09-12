Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El jugador de la Real Sociedad Aritz Elustondo, en una imagen de archivo.

Nace el segundo hijo del Aritz Elustondo, jugador de la Real Sociedad

El defensa de Beasain y su pareja han dado la bienvenida a Jakes

L. G.

Viernes, 12 de septiembre 2025, 07:48

La familia de la Real Sociedad celebra una feliz noticia. El defensa txuri-urdin Aritz Elustondo y su pareja han dado la bienvenida a su segundo hijo, al que han puesto por nombre Jakes. El nacimiento tuvo lugar en la Policlínica Gipuzkoa, donde ambos fueron atendidos y acompañados en este momento tan especial.

El centro médico compartió la feliz noticia a través de sus redes sociales: «Crece la familia en la @RealSociedad. Bienvenido Jakes!!! Zorionak @aritzelus. Un placer acompañaros en este momento tan bonito».

El txuri urdin Aritz Elustondo atraviesa así una de las etapas más emotivas de su vida, tanto en lo personal como en lo deportivo. La llegada de Jakes se suma a un año cargado de emociones para el defensa beasaindarra. Aritz Elustondo y su pareja Idoia ya son padres de otro niño llamado Luken, que nació en 2023.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pablo Iglesias y el colegio privado de sus hijos, entre el bulo de Twitter y la realidad de la hemeroteca
  2. 2 Una empresa guipuzcoana cambia de manos tras ser comprada por un fondo de inversión gallego
  3. 3 Nina Mariani, arquitecta: «Los jóvenes están recuperando este elemento de las viviendas abandonado por la generación anterior»
  4. 4

    Scientia reclama 17 millones a Educación por el cierre de sus colegios en San Sebastián y Bilbao
  5. 5 Así es la villa más lujosa y cara de la costa de Gipuzkoa, con piscina infinita y vistas incomparables
  6. 6 La actriz que trabajó con George Clooney y que anuncia su embarazo desde San Sebastián
  7. 7

    Euskadi estudia formar a los migrantes «en origen» para que lleguen «cualificados» al mercado laboral vasco
  8. 8 Laporte y Athletic de Bilbao anuncian el regreso del central francés con ritmos donostiarras y en euskera
  9. 9

    Con Oyarzabal y Karrikaburu hay gol
  10. 10

    La rutina de un remero en La Concha

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Nace el segundo hijo del Aritz Elustondo, jugador de la Real Sociedad

Nace el segundo hijo del Aritz Elustondo, jugador de la Real Sociedad