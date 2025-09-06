El tiempo, el peor enemigo

Haber conseguido solo dos puntos de nueve ante dos rivales que pelearon el año pasado por la permanencia y otro que acaba de ascender a ... Primera te deja sin margen de maniobra a corto plazo, más si cabe cuando a la vuelta de la esquina esperan Real Madrid, Betis, Mallorca y Barcelona. El calendario es ahora lo que más me preocupa, porque el fútbol es inmediatez y esta Real que está por construirse necesita tiempo.

El club se ha movido bastante bien en el mercado, partiendo de la premisa de que el mejor jugador de la plantilla, Zubimendi, decidió irse al Arsenal. A partir de ahí todos los movimientos han sido coherentes, como el de darle la manija del centro del campo a un Gorrotxategi que desprende talento e ilusión por triunfar en la élite. En defensa Rupérez, un lateral que apunta muy alto, sustituye a un Traoré que deja 4,5 millones en caja; se promociona a Jon Martín a la espera de que Pacheco confirme en el Alavés que es un central de Primera; y Caleta-Car llega por Aguerd. En la zona ancha Yangel y Carlos Soler entran por Urko –traspasado al Espanyol por 5 millones– y Olasagasti, mientras que Goti ocupa el lugar de Sergio Gómez, retrasado al lateral. Arriba llegan Guedes y Karrikaburu por Becker y un Sadiq que no entra en los planes de Sergio.

El fútbol no espera a nadie, es verdad, pero lo que ha hecho la Real en los últimos años merece que se le dé al menos el beneficio de la duda. La plantilla es buena, ahora hacer falta que eso se traduzca en un buen equipo, que no siempre es lo mismo. A ver cómo compramos tiempo, que ahora mismo es lo que más necesitamos...