Sergio debe conseguir cuanto antes resultados que impulsen la ambición del equipo y la afición. Lobo Altuna

El tiempo, el peor enemigo

Miguel González

Miguel González

San Sebastián

Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00

Haber conseguido solo dos puntos de nueve ante dos rivales que pelearon el año pasado por la permanencia y otro que acaba de ascender a ... Primera te deja sin margen de maniobra a corto plazo, más si cabe cuando a la vuelta de la esquina esperan Real Madrid, Betis, Mallorca y Barcelona. El calendario es ahora lo que más me preocupa, porque el fútbol es inmediatez y esta Real que está por construirse necesita tiempo.

