Un derbi siempre es un derbi

Apenas ha pasado una semana del partido contra el Alavés y parece que haya transcurrido un año. Entre la decisión de Imanol de no seguir, ... el nombramiento de Sergio Francisco y el apagón del lunes, la actualidad se ha centrado en todo menos en las cinco jornadas que restan de Liga. Y hay un derbi a la vuelta de la esquina estando Europa a solo dos puntos.

Empezando por el relevo en el banquillo, destacaría la naturalidad con el que se ha afrontado en un contexto nada favorable. Porque no es una situación cómoda para nadie que el entrenador más laureado en las últimas décadas acabe contrato sin saberse en abril su futuro, principalmente por la incertidumbre que genera. Pero llegado ese momento delicado del desenlace, la rapidez con el que se ha producido ha mitigado el dolor de saber que se va uno de los entrenadores más grandes.

A Imanol le honra haber dado el paso. Tenía ilusión por seguir más tiempo, pero ha entendido que era el momento oportuno para que un mal adiós en el futuro empañara toda su trayectoria anterior. Me sorprendió la consternación que aprecié en redes sociales después del anuncio de su marcha cuando apenas unas horas antes le llovían críticas tras caer en Vitoria. Evidentemente no representan a la masa social del club, que en Anoeta nunca ha mostrado rechazo alguno al oriotarra, pero hoy en día son un altavoz importante que no se puede ignorar. Más si cabe cuando es el propio club el que potencia su comunicación con los aficionados a través de ellas.

La apuesta por Sergio Francisco era la más lógica en un momento en el que hay una plantilla muy joven y por detrás viene un Sanse que está luchando por entrar en el playoff de ascenso a Segunda. Nadie mejor que él conoce las prestaciones que pueden dar los más jóvenes porque los ha tenido a sus órdenes, casos de Marrero, Aramburu, Martín, Olasagasti, Marín, Urko, Gorrotxategi, Marizkurrena, Goti, Rupérez y compañía. La falta experiencia en Primera y eso es un hándicap, pero tampoco la tenía Imanol cuando se le nombró en 2019 y su trayectoria ahí está.

Está claro que en un mundo como el fútbol, que vive de las emociones, cualquier entrenador de fuera con cierto nombre habría sido mucho más sugestivo, pero ello no significa mejor. David Moyes, que llegó del Manchester United, fue el técnico con más pedigrí por el que apostó Aperribay y duró un año. Y es que no siempre lo más conveniente es lo más rimbombante.

Volviendo al presente, lo que debe centrarnos en este próximo mes es la batalla por conseguir el billete continental por sexto año consecutivo. Y ello empieza por valorar como se merece la Conference, una competición por la que están como locos en el Betis y que tiene a Chelsea y Fiorentina como semifinalistas. La Real, que solo dos veces en su historia ha jugado cuartos de final europeos, no puede despreciarla cuando el propio Villarreal quedó fuera de ella la pasada temporada teniendo un plantillón con Sorloth como goleador.

El derbi es el mejor partido que nos puede venir ahora, porque la pasión con el que se afronta oculta trayectorias y clasificaciones. Imanol presenta cinco victorias y dos empates en los siete duelos ante el Athletic que ha vivido en Anoeta, lo que debe reafirmar a los blanquiazules en sus posibilidades. Más ante un Athletic que le llega este partido en medio de la eliminatoria europea ante el Manchester. La Real ha sufrido en sus carnes lo que ello supone en los últimos años y ahora le toca sacar rédito de ello.

De estas cinco jornadas, el billete europeo pasa por ganar en casa a Athletic, Celta y Girona, algo que siendo difícil no es imposible si Anoeta genera la atmósfera de sus grandes tardes. También es probable que el Real Madrid no se juegue nada en la visita en la última jornada al Bernabéu. No se trata de vender humo sino de recordar que la Real ha ganado esta temporada como local a Barcelona, Villarreal, Betis y Ajax, por ejemplo, y que lo hizo hace un mes en Chamartín en la Copa. El primer paso para ir a Europa es creer y ello empieza por ganar el derbi.