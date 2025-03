«Es una de las mejores temporadas desde que estoy en la Real»

Imanol Lizasoain San Sebastián Sábado, 8 de marzo 2025, 14:30 Comenta Compartir

La Real se mide mañana al Sevilla con el claro objetivo de seguir peleando por los puestos europeos, aunque el técnico realista, que ha comparecido ... este sábado en Zubieta, no se olvida de las otras competiciones en las que su equipo sigue vivo. «Mañana competiremos al cine por cien para dejar al Sevilla a cuatro puntos, pero no me olvido de que seguimos vivos en otras dos competiciones y nadie me quita la ilusión de jugar una final de Copa y pasar a cuartos de la Europa League. Creo que es una de las mejores campañas de la Real desde que yo estoy aquí».

El técnico txuri-urdin también ha repasado el estado de la enfermería realista y la convocatoria de cara al encuentro de mañana. «Zubimendi no ha entrenado pero sí entra en la convocatoria. Ayer entrenó individualmente y hoy también ha evolucionado bien en el interior, aunque todavía tiene algo de fiebre y veremos cómo se levanta mañana. No estará Sucic, aunque seguramente estará preparado para el domingo. Con Luca forzamos el otro día y su lesión no ha ido a más, pero está algo resentido.Tampoco estarán Zakharyan, Aritz ni Odriozola«. Entran además Mariezkurrena, Betia, Fraga, Jon Martín y Pablo Marín. La baja del croata podría empujar a Turrientes al once titular, como ya lo hiciera Imanol ante el United. «Beñat cuajó un buen partido el jueves y claro que tiene posibilidades de volver a ser titular. Si antes no ha jugado ha sido por decisión técnica». Más allá de los lesionados que ocupan 'camilla' en la enfermería txuri-urdin, el oriotarra también ha valorado el estado físico en el que se encuentra su plantilla con semejante carga de partidos durante cada semana. «Manchester, Barcelona, Madrid. Creo que el agotamiento viene más en el plano mental que en el físico. Van a ser 16 partidos seguidos jugados cada tres días y aún nos queda mucho por jugar. Solo un equipo ha jugado más partidos que nosotros y es el Real Madrid. Jamás habíamos jugados tantos partidos Creo que la gestión que hemos hecho en el plano físico ha sido buena, pero en estas últimas semanas han sido bajas Zakharyan, Pacheco o Álvaro. Aun así, llegamos a buen nivel«. Oyarzabal en banda El Sevilla llega mañana a Anoeta a un punto del equipo blanquiazul, aunque solo ha sumado una victoria de los últimos cinco encuentros. Imanol no se fía de los andaluces pese a esta mala racha. «Esta a un solo punto y va a estar en la pelea con nosotros por entrar en Europa hasta la última jornada. En el partido de la primera vuelta en el Pizjuán pudimos ganar y mañana también es importante hacerlo y mantener el golaverage. El Sevilla es un equipo peligroso. Estoy seguro de que veremos a un Sevilla con mucha fuerza. Mucho respeto». Desplazar a Oyarzabal a la banda y jugar con Oskarsson arriba es un opinión popular que se ha extendido entre la parroquia txuri-urdin en los últimos meses. «Respeto cualquier opinión y más si viene del aficionado. El otro día ante el Manchester jugaron juntos y lo hicieron muy bien. No es la primera vez que les he puesto en el campo, aunque no hayan sido muchas veces«.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión