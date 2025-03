Imanol: «El Manchester es el favorito para ganar la Europa League»

Imanol se ha mostrado muy prudente en la rueda de prensa previa al encuentro del jueves ante el Manchester United. Quizás sea porque hasta última ... hora no sabrá si puede alinear a sus mejores efectivos, ya que ha señalado que varios de los jugadores que ha metido en la convocatoria serán duda hasta última hora. «Algunos van a ser duda hasta el final pero es un partido importante y por eso los hemos metido en la convocatoria. Aunque algunos necesitarán una prueba de última hora. Tenemos varios jugadores renqueantes y quizás hasta el calentamiento no decida si meter a alguno en la alineación. ¿Zubimendi? No sé si jugará. Vamos a esperar al calentamiento como con otros jugadores más».

El técnico no coincide con aquellos que dan a la Real Sociedad como favorito para la eliminatoria por el mal momento que atraviesa el Manchester United. «Los que dicen eso no saben de fútbol. Para mí es un equipo increíble, con un buen entrenador. Desde el juego está haciendo cosas diferentes y muy bien. Espero un rival muy grande, no solo por su historia sino por los jugadores que tienen y su calidad. Por lo que está jugando. Va a ser un partido muy difícil y tendremos que dar lo mejor de nosotros para competir».

No cree que las ausencias con las que llega el equipo inglés vayan a restarle potencial. «Tenemos aun rival increíble con grandes jugadores y no quiero faltar al respeto a un rival así. Domina muchos registros. Tinenen jugadores para sacar el balón jugado, para asociarse por dentro, para jugar al espacio, jugadores con fuerza y a la vez con habilidad. Van bien al remate. Domina todos los registros del juego. Nosotros tenemos que dar lo mejor para competir. El objetivo es competir pero también ganar».

Entiende que la eliminatoria no tendrá nada que ver con el doble enfrentamiento de hace dos temporadas porque ambos equipos han cambiado mucho. «El contexto es diferente. Lo he dicho siempre, con buenos y malos resultados, esta plantilla le queda mucho por mejorar y por crecer. Mañana ya veremos hasta dónde nos da para competir ante un grande. Hay muchos jugadores en los dos equipos que van a repetir pero no tienen nada que ver. Los dos estamos en fase de construcción, en el caso del Manchester porque ha fichado a un nuevo entrenador y está jugando de forma diferente a hace dos años, y nosotros porque tenemos una plantilla diferente. Va a ser un partido distinto al de la última vez que nos enfrentamos a ellos».

Imanol entiende que el United es el favorito para ganar la competición. «Es un grande de Europa con mucha historia. Estar jugando con ellos en los últimos años es algo positivo. En Europa no ha perdido y en Liga tienen menos victorias de lo que merece por juego. Tene una plantillón con jugadores top y un entrenador nuevo que le está costando introducir las novedades en el juego que quiere. Es una eliminatoria muy muy grande porque tenemos enfrente al favorito para ganar la Europa League, aunque siempre voy a pensar que haciendo las cosas bien podemos competir y ganar. Eso sí, hay que ser sensatos y reconocer el nivel que hay enfrente. No ha perdido ningún partido en Europa esta temporada».

La Real viene de encajar dos goles de córner en Montjuic y los pequeños detalles suelen ser claves en Europa. Imanol no cree que el hándicap en la estrategia se deba a las marchas en verano de Le Normand y Merino, «no tiene nada que ver», afirma, y dice que «si no se está acertando es porque no estoy eligiendo bien las jugadas de estrategia. En muchas situaciones de esas se han hecho bien las cosas, pero no hemos acertado o el rival ha estado mejor. También pasa que el rival tenga más poderío que tú. Con todo, ante el Manchester no va a ser solo balón parado. Estaríamos faltando el respeto a un grande de Europa. No está haciendo una gran Liga pero no quiero menospreciar a un Manchester porque se nos olvidan pronto las cosas. Por la calidad de sus jugadores y la forma en la que trabaja su entrenador nos va a obligar a hacer un auténtico partidazo para poder competir».

En ese contexto, ha querido enviar un mensaje de fuerza a los suyos. «Siempre he trasladado confianza al equipo pero siendo consciente de que hay un rival muy fuerte enfrente. Tú puedes hacer el mejor de los partidos pero, aún así, puede que ellos sin estar tan brillantes te ganen el partido. Tenemos que ser conscientes del potencial que hay enfrente. Es uno de los grandes. En base a lo que están haciendo ahora, no en base a la historia. Nosotros tenemos que disfrutar de estos momentos. Nunca sabes cuándo va a volver a jugar un grande así en el Reale Arena. Son estas noches las que queríamos vivir. Con nuestro público va a ser todo más fácil. Ojalá se repita el ambiente que se vio ante el Real Madrid y cómo competimos en ese partido».

Respecto al momento de la Real después de tantos partidos seguidos cada tres días, afirma que «vamos a disfrutar. Es la Real Sociedad la que va a jugar. El equipo está bien. Hay algunos tocados pero no nos vamos a esconder. Si deciden que están bien, vamos a ir sin excusas y con los que estemos. Y si perdemos, ¿qué? ¿Nos metemos en la cueva? ¿No jugamos más? Nadie me quita la ilusión de jugar ante un grande.