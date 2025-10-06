Lunes de sorteo copero: éstos son los cuatro posibles rivales de la Real Sociedad
El Ourense de Primera RFEF y el Getxo, el Puerto de Vega y el Negreira de Regional se emparejarán con los txuri-urdin en la primera ronda, que se disputa entre el 28 y el 30 de octubre
San Sebastián
Lunes, 6 de octubre 2025, 10:02
La Real Sociedad conocerá hoy lunes la identidad de su primer rival en la Copa del Rey. El sorteo de esta primera ronda ... comenzará a las 13 horas (Teledeporte) en Las Rozas y tendrá una peculiaridad con respecto a los anteriores: se añade el condicionante geográfico, en virtud del que se han dividido en cuatro grupos a los 112 equipos que entran en los bombos. El Ourense de Primera RFEF y el Getxo vizcaíno, el Puerto de Vega asturiano y el Negreira gallego, estos tres últimos de regional, son los cuatro posibles rivales de los txuri urdin en este primer cruce liguero a partido único, que tendrá lugar entre el 28 y el 30 de octubre en la cancha del equipo de menor categoría, en la misma semana en la que se celebra el derbi de Anoeta. Los cuatro equipos que disputan la Supercopa -Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic-.
La Copa del Rey, sobre todo considerando que la Real ha sido un equipo referente en esta competición en el último lustro, en el que ha logrado un título y ha llegado dos veces a semifinales, puede representar una nueva ilusión para la afición guipuzcoana y para el equipo en un curso en el que se van a necesitar otros estímulos. Además, será una oportunidad para los jugadores menos habituales por lo menos en estas primeras eliminatorias. Pero también la carga el diablo: ha habido primeras rondas que han agravado crisis deportivas de la Real y que incluso han derivado en dimisiones de presidentes como Luis Uranga.
La diferencia de nivel entre el Ourense y los otros tres posibles adversarios es notable. El cuadro gallego recala en el bombo a través de la Copa Federación y, como la Real, también tiene unas evidentes urgencias clasificatorias: es 19º de 20 en el grupo 1 de Primera Federación con tres puntos de 18 posibles. Todavía no ha sido capaz de ganar. No ha jugado nunca ni en Primera ni en Segunda y sólo una temporada en Primera RFEF, pero el año pasado eliminó a un equipo de Primera como el Valladolid (3-2), para plantarse en octavos de final y caer con dignidad contra el Valencia (0-2). Su campo de O Couto es de hierba artificial y tiene una capacidad para 5.659 espectadores, distribuidos en tres gradas y unas buenas dimensiones de 105 × 68 metros.
