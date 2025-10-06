Lunes de sorteo copero: éstos son los cuatro posibles rivales de la Real Sociedad

La Real Sociedad conocerá hoy lunes la identidad de su primer rival en la Copa del Rey. El sorteo de esta primera ronda ... comenzará a las 13 horas (Teledeporte) en Las Rozas y tendrá una peculiaridad con respecto a los anteriores: se añade el condicionante geográfico, en virtud del que se han dividido en cuatro grupos a los 112 equipos que entran en los bombos. El Ourense de Primera RFEF y el Getxo vizcaíno, el Puerto de Vega asturiano y el Negreira gallego, estos tres últimos de regional, son los cuatro posibles rivales de los txuri urdin en este primer cruce liguero a partido único, que tendrá lugar entre el 28 y el 30 de octubre en la cancha del equipo de menor categoría, en la misma semana en la que se celebra el derbi de Anoeta. Los cuatro equipos que disputan la Supercopa -Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic-.

La Copa del Rey, sobre todo considerando que la Real ha sido un equipo referente en esta competición en el último lustro, en el que ha logrado un título y ha llegado dos veces a semifinales, puede representar una nueva ilusión para la afición guipuzcoana y para el equipo en un curso en el que se van a necesitar otros estímulos. Además, será una oportunidad para los jugadores menos habituales por lo menos en estas primeras eliminatorias. Pero también la carga el diablo: ha habido primeras rondas que han agravado crisis deportivas de la Real y que incluso han derivado en dimisiones de presidentes como Luis Uranga.

La diferencia de nivel entre el Ourense y los otros tres posibles adversarios es notable. El cuadro gallego recala en el bombo a través de la Copa Federación y, como la Real, también tiene unas evidentes urgencias clasificatorias: es 19º de 20 en el grupo 1 de Primera Federación con tres puntos de 18 posibles. Todavía no ha sido capaz de ganar. No ha jugado nunca ni en Primera ni en Segunda y sólo una temporada en Primera RFEF, pero el año pasado eliminó a un equipo de Primera como el Valladolid (3-2), para plantarse en octavos de final y caer con dignidad contra el Valencia (0-2). Su campo de O Couto es de hierba artificial y tiene una capacidad para 5.659 espectadores, distribuidos en tres gradas y unas buenas dimensiones de 105 × 68 metros.