Urgente Dimite el primer ministro de Francia Sébastien Lecornu tras menos de un mes en el cargo
Los jugadores de la Real agradecen el apoyo de la grada de animación tras perder contra el Rayo Vallecano Estrada

Lunes de sorteo copero: éstos son los cuatro posibles rivales de la Real Sociedad

El Ourense de Primera RFEF y el Getxo, el Puerto de Vega y el Negreira de Regional se emparejarán con los txuri-urdin en la primera ronda, que se disputa entre el 28 y el 30 de octubre

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Lunes, 6 de octubre 2025, 10:02

Comenta

La Real Sociedad conocerá hoy lunes la identidad de su primer rival en la Copa del Rey. El sorteo de esta primera ronda ... comenzará a las 13 horas (Teledeporte) en Las Rozas y tendrá una peculiaridad con respecto a los anteriores: se añade el condicionante geográfico, en virtud del que se han dividido en cuatro grupos a los 112 equipos que entran en los bombos. El Ourense de Primera RFEF y el Getxo vizcaíno, el Puerto de Vega asturiano y el Negreira gallego, estos tres últimos de regional, son los cuatro posibles rivales de los txuri urdin en este primer cruce liguero a partido único, que tendrá lugar entre el 28 y el 30 de octubre en la cancha del equipo de menor categoría, en la misma semana en la que se celebra el derbi de Anoeta. Los cuatro equipos que disputan la Supercopa -Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic-.

