Nuevo Goazen Reala!, hoy a las 20.00 horas

Maite Jiménez dirigirá el programa en el que se analizará la actualidad de la Real en este parón de selecciones

dv

Lunes, 6 de octubre 2025, 08:29

Comenta

Goazen Reala! emitirá esta tarde a partir de las 20.00 horas un nuevo programa para analizar toda la actualidad de la Real en este parón de selecciones. Maite Jiménez dirigirá el programa, que se podrá seguir en www.diariovasco.com, en el canal de YouTube y se puede escuchar en Spotify.

Todos los programas de Goazen Reala!

Recuerda que puedes ver el programa al completo y los anteriores en nuestro canal de Youtube, con el seguimiento y la participación de los usuarios en todas sus redes sociales (Instagram, TikTok y ). Además puedes compartir tus impresiones sobre la actualidad del club con toda la afición txuri-urdin en el Foro de la Real Sociedad.

El programa referencia de la Real Sociedad también puede verse fácilmente en cualquier televisor que cuente con conexión a internet. Sólo hay que elegir la aplicación de YouTube y teclear en el buscador 'Diario Vasco' para acceder al canal de este periódico en dicha plataforma y disfrutar de sus vídeos. Es la opción más sencilla pero hay más, como conectar el móvil con la tele para enviar su señal a través de adaptadores como Chromecast, Fire TV Stick o AppleTV o conectarse a la web desde un ordenador y conectar éste vía cable HDMI al televisor.

