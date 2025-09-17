Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zakharyan trata de agarrar a Asencio en el partido del pasado sábado EFE

LaLiga denuncia ante Antioviolencia cánticos contra Asencio en el Real Sociedad - Real Madrid de Anoeta

El informe concreta que se entonaron únicamente desde la «grada de Fondo Sur Bajo» del estadio

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 16:45

Un partido más, LaLiga denuncia ante la Comisión Antiviolencia de la Federación cánticos relacionados con «violencia, racismo, xenofobia o intolerancia en el deporte» en ... Anoeta, en este caso durante el encuentro que el pasado sábado disputó la Real Sociedad contra el Real Madrid. El delegado de la patronal de clubs incluye cinco episodios en su informe, alguno relacionado con un cántico clásico y otro con Raúl Asencio como destinatario. Para el central madridista, blanco de varias reacciones del graderío del coliseo donostiarra también el pasado curso, el fiscal pide dos años y medio de cárcel por dos delitos contra la intimidad tras compartir supuestamente un vídeo de contenido sexual de dos chicas de 16 y 18 años.

