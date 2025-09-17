LaLiga denuncia ante Antioviolencia cánticos contra Asencio en el Real Sociedad - Real Madrid de Anoeta

Un partido más, LaLiga denuncia ante la Comisión Antiviolencia de la Federación cánticos relacionados con «violencia, racismo, xenofobia o intolerancia en el deporte» en ... Anoeta, en este caso durante el encuentro que el pasado sábado disputó la Real Sociedad contra el Real Madrid. El delegado de la patronal de clubs incluye cinco episodios en su informe, alguno relacionado con un cántico clásico y otro con Raúl Asencio como destinatario. Para el central madridista, blanco de varias reacciones del graderío del coliseo donostiarra también el pasado curso, el fiscal pide dos años y medio de cárcel por dos delitos contra la intimidad tras compartir supuestamente un vídeo de contenido sexual de dos chicas de 16 y 18 años.

Asencio no fue titular en el duelo del sábado, pero Xabi Alonso le introdujo en el campo en la segunda parte para tratar de sujetar el 1-2 que campeaba en el marcador: «En el minuto 68 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en la grada de Fondo Sur Bajo (denominada Grada Aitor Zabaleta), entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico «Asencio, muérete», en referencia a dicho jugador visitante», es la denuncia formulada por el director de partido y representante de LaLiga en Anoeta.

Además, una vez analizados los vídeos por parte del delegado, éste consigna que en tres ocasiones y siempre desde la Grada Zabaleta se entonó el siguiente cántico: «Que sí, que sí, que puta Real Madrid». Además, el mismo sector de la grada también entonó otro clásico, popularizado en los 90 por el entrenador argentino Carlos Bilardo, cuando vio a un jugador visitante tendido en el suelo: «Písalo, písalo».

A causa de estas reacciones de una parte del público, el club, según informa el director de partido, emitió un aviso en castellano y euskera a través de los videomarcadores con el siguiente mensaje: «Kanta Arrazista, xenofobo eta intoleranteei EZ. Animatu eta babestu taldea; aurkaria errespetatuz» y «NO a los cánticos racistas, xenófobos e intolerantes. Anima y apoya al equipo respetando al rival».

En otros tres estadios de Primera, el Sánchez Pizjuán, El Sadar y el RCDE Stadium, también se recogieron este tipo de cánticos finalmente denunciados ante el Comité de Competición, por los que los clubs locales se exponen a una sanción económica.