Un jugador menos que el año pasado y 60 millones más

Con el mercado finalizado, es el momento de echar un vistazo a la plantilla y compararla con la que tenía la Real hace doce ... meses para establecer una primera valoración. Los datos más significativos son que ahora cuenta con dos futbolistas menos que entonces, ya que se ha quedado con 26 y hace un año contaba con 28, que ha ingresado 81 millones por las salidas y ha invertido 21 millones en las incorporaciones, y que ha habido siete altas y nueve bajas.

Salidas y entradas en la plantilla de la Real Sociedad en el mercado de verano Salen Entran 80,5 millones 59,5 millones de beneficio 21 millones Total percibido por las salidas Total desembolsado por las entradas LOS QUE SALEN TRAORÉ 4,5 Destino: millones Paris FC AGUERD -- Destino: FIN CESIÓN West Ham PACHECO -- Destino: CEDIDO C.D. Alavés JAVI LÓPEZ -- Destino: CEDIDO Real Oviedo ZUBIMENDI 70 Destino: millones Arsenal URKO 5 Destino: millones Espanyol OLASAGASTI 0,5 Destino: millones Levante BECKER -- Destino: TRASPASADO Osasuna MAGUNAZELAIA 0,5 Destino: millones S.D. Eibar LOS QUE LLEGAN RUPÉREZ -- Procedencia: FILIAL Sanse CALETA CAR -- Procedencia: CEDIDO Olimpique de Lyon JON MARTÍN -- Procedencia: Sanse GOTI -- Procedencia: FILIAL Sanse GORROTXATEGI -- Procedencia: FIN CESIÓN C.D. Mirandés YANGEL 11 Procedencia: millones Girona SOLER 6 Procedencia: millones Paris Saint Germain GUEDES 4 Procedencia: millones Wolverhampton KARRIKABURU -- Procedencia: FIN CESIÓN Racing Santander GRÁFICO: F.J. BIENZOBAS

El año pasado a estas alturas la Real tenía completas las 25 fichas del primer equipo, con Jon Magunazelaia ocupando ese última dorsal reservado al tercer portero y que solo pueden lucirlo futbolistas de campo en caso de que el resto de fichas estén cubiertas. Además, Imanol tenía a Aramburu, Jon Martín y Marín en la plantilla aunque con dorsal del filial. Después, en el mercado de invierno, Aramburu cambiaría el '27' por el '19' que dejó libre Sadiq cuando fue cedido al Valencia.

Ahora mismo Sergio dispone de 26 futbolistas en el plantel, aunque Martín y Marín siguen teniendo número del Sanse. Odriozola y Sadiq siguen en Donostia al no haber encontrado acomodo en otro equipo a pesar de que estaban en la rampa de salida al entender los técnicos que sus respectivas posiciones estaban bien cubiertas por otros compañeros.

Defensa Cuenta con dos integrantes menos, ocho, y en el club creen que es una cifra suficiente para Liga y Copa

La portería es la línea en la que menos cambios hay, ya que continúan Remiro y Marrero, con la diferencia de que el tercer guardameta del año pasado, Aitor Fraga, ahora es el titular del Sanse tras el ascenso a la Liga Hypermotion. En Oviedo, Theo Folgado se sentó en el banquillo como tercer portero.

La defensa cuenta con dos integrantes menos, al pasar de diez a ocho efectivos, aunque Sergio tiene guardada en la manga la carta de Iñaki Rupérez, al que citó Erik Bretos en la rueda de prensa del lunes en la promoción al primer equipo, por lo que lo incluimos como llegada en el gráfico que acompaña al artículo. Han salido Traoré (Paris FC), Aguerd, que regresó al West Ham tras su cesión, Pacheco y Javi López, cedidos a Alavés y Oviedo, mientras que han llegado Caleta-Car para cubrir la marcha del marroquí y Sergio Gómez ha sido reconvertido a lateral respecto a la pasada temporada, cuando jugó de interior y de extremo. El club ha entendido que al no estar presente en competición europea es una cifra suficiente para afrontar la temporada, más si cabe sabiendo que podría echar mano de Luken Beitia en el eje de la zaga en caso de necesidad. Siguen Aramburu, Odriozola, Zubeldia, Martín, Aritz y Aihen.

En el centro del campo mantiene el mismo número de futbolistas, nueve, lo que ocurre es que ha perdido seguramente al mejor efectivo de la plantilla, Martin Zubimendi, con su marcha al Arsenal. La apuesta para llevar la manija en la zona ancha es Jon Gorrotxategi, ya que a pesar de su inexperencia en Primera viene de firmar un temporadón en el Mirandés y tiene calidad para hacer carrera en la Real.

Pilares Remiro, Zubeldia, Oyarzabal, Barrenetxea y Kubo serán los encargados de liderar el equipo

Además, Urko ha sido traspasado al Espanyol por 5 millones y Olasagasti al Levante por medio millón y otras variables en función de objetivos. También hay que contar con que Sergio Gómez, que el año pasado actuó principalmente de centrocampistas, ahora lo hará de lateral. Para cubrir estos tres huecos en la línea se ha fichado a Yangel Herrera (Girona) y Carlos Soler (PSG), además del ascenso desde el Sanse de Mikel Goti, mientras que continúan Turrientes, Marín, Sucic, Zakharyan y Brais.

La delantera sigue disponiendo de siete elementos como el año pasado, donde las novedades principales son que ya no están Becker (Osasuna) ni Magunazelaia (Eibar) y que en su lugar han llegado Gonçalo Guedes (Wolverhampton) y Jon Karrikaburu tras el buen rendimiento que ofreció el curso pasado en el Racing. Kubo, Óskarsson, Barrenetxea y Oyarzabal se mantienen en el frente del ataque y luego habría que ver cuál es el papel de Sadiq después de los cinco primeros meses de 2025 tan interesantes que hizo en el Valencia.

Construir un equipo

Esta radiografía de la plantilla de la Real permite comprobar que cuenta con buenos jugadores para aspirar a estar en la primera mitad de la tabla, aunque su mayor desafío en este ejercicio será construir un equipo competitivo, que no tiene nada que ver con contar con buenos mimbres para ello.

La ausencia de Zubimendi, el jugador que mantenía unido al bloque en el verde y que con su inteligencia y posicionamiento abortaba de raíz muchas de las contras rivales, ya no está y más que sustituirle hay que encontrar un nuevo plan de juego que permita que la Real sea efectiva para ganar partidos.

Remiro, Zubeldia, Oyarzabal, Barrenetxea y Kubo deben ser los pilares sobre los que construir el nuevo proyecto. Por calidad, compromiso y trayectoria en el club. Junto a ello, Caleta-Car, Herrera, Soler y Guedes son incorporaciones muy interesantes, con pasado en clubes importantes y una edad ideal, en torno a los 28 años, para ofrecer rendimiento de forma inmediata, aunque Yangel ha llegado lesionado y estará algunas semanas de baja. Aritz y Aihen, sin tener el cartel de titulares indiscutibles de los cinco primeros, también son piezas importantes por experiencia, veteranía y profesionalidad.

Desafío En este ejercicio será construir un equipo competitivo, hay buenos jugadores para ello

Luego hay un grupo importante de futbolistas sub-23 con label de Zubieta que quiere hacer carrera en Primera como Turrientes, Gorrotxategi, Marín, Aramburu, Martín, Karrikaburu y Goti que están ante una oportunidad única de consolidarse en la élite. Nunca han llegado los jóvenes tan bien preparados al primer equipo, ahora tienen en su mano derribar la puerta y elevar el nivel colectivo de la Real. Saben que la presencia de Sergio en el banquillo, que llega después de estar tres temporadas en el Sanse, es un aval para ellos.

De hecho, no le ha temblado el pulso para poner de titulares en algunas de estas tres jornadas a la mayoría de ellos –salvo a Karrikaburu y Goti– y hay gestos significativos, como alinear a Martín sentando a Caleta-Car contra el Espanyol o dar entrada a Karrikaburu por Óskarsson en Oviedo en vez de recolocar arriba a Oyarzabal, que demuestran su confianza en los chavales de casa.

Además, la Real tiene mucha confianza en que puedan explotar cuatro apuestas de los mercados de los últimos años con mucho futuro por delante como Sergio Gómez, Sucic, Zakharyan y Óskarsson, que aún no han ofrecido su mejor nivel en Donostia pero tienen experiencia internacional y han jugado en clubes importantes como el Manchester City, Salzburgo, Dinamo de Moscú ó Copenhague.