Brais trata de escapar de la presión de Aihen en el entrenamiento de ayer. RS
Real Sociedad

Un jugador menos que el año pasado y 60 millones más

La Real ha tenido nueve bajas, ha fichado a cuatro jugadores, ha recuperado a Gorrotxa y Karrikaburu, y ha promocionado a Rupérez y Goti

Miguel González

Miguel González

San Sebastián

Jueves, 4 de septiembre 2025, 02:00

Con el mercado finalizado, es el momento de echar un vistazo a la plantilla y compararla con la que tenía la Real hace doce ... meses para establecer una primera valoración. Los datos más significativos son que ahora cuenta con dos futbolistas menos que entonces, ya que se ha quedado con 26 y hace un año contaba con 28, que ha ingresado 81 millones por las salidas y ha invertido 21 millones en las incorporaciones, y que ha habido siete altas y nueve bajas.

