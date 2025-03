Todavía queda mucho

La Real fue capaz de rescatar un punto ayer en su visita al Rayo Vallecano después de ponerse por delante. Entró bien al encuentro el ... equipo txuri-urdin, superior al conjunto local en los instantes iniciales y capaz incluso de adelantarse en el marcador gracias a un gol de Zubimendi a la salida de un córner. Hacía mucho tiempo que la Real no marcaba de saque de esquina. A ver si a partir de ahora cambia la racha. A partir de ahí el equipo de Imanol supo aguantar bien el encuentro hasta el descanso y el Rayo apenas se acercó al área de Remiro.

El encuentro cambió tras el paso por los vestuarios, con un equipo local mucho más activo que en el primer acto. Los de Iñigo Pérez consiguieron darle la vuelta al marcador pero la Real no le perdió la cara al partido en ningún momento y no bajó los brazos. El premio para los realistas no llegó hasta los últimos minutos. Me alegro especialmente, además, por quien lo consiguió, Arkaitz Mariezkurrena, que marcó ayer su primer tanto en Primera División con la camiseta blanquiazul.

Pero más allá de eso, el equipo volvió a dejar dos versiones bien distintas en la primera y en la segunda parte. ¿Por qué? Una puede ser la fatiga que llevan acumuladas ya en las piernas los jugadores realistas, aunque también hay que decir que el empate del Rayo les dio mucha energía. Es algo que siempre suele pasar, para el que marca siempre supone un extra de energía y el que lo encaja siempre se suele quedar un poco tocado.

Pero me parece que Imanol, como lleva haciendo durante toda la temporada, hizo una buena gestión de los cambios en los minutos finales para introducir piernas frescas y que el equipo fuera hacia adelante en busca del empate. A destacar, por su puesto, la irrupción de Mariezkurrena, a quien quiero felicitarle. Apenas acaba de empezar en el fútbol y ojalá que siga así durante muchos años más.

De la jugada polémica de los primeros minutos, en la acción que Lejeune derriba dentro del área rayista a Aritz Elustondo, todavía con empate a cero en el marcador, poco hay que decir, y menos con los precedentes que ha sufrido la Real hace escasamente unos días en su visita al Manchester United. A mi me parece penalti. Hay referencias de otros días y por contactos más leves se ha señalado falta. Pero aquí ya sabemos que cada uno pita para donde quiere.

Sea como fuere, ahora llega un parón que sin duda le va a venir bien a la plantilla para afrontar el tramo decisivo de la temporada, cuando todo está en juego. Hay muchos jugadores que vienen arrastrando mucha fatiga, no solo física, sino que también mental, y que lo van a agradecer para esta recta final.

Claro está que lo mejor hubiese sido haber llegado a este receso con una victoria debajo del brazo tras esta visita a Vallecas, pero queda mucha Liga todavía y la Real aún tiene tiempo para todo. Hay que pensar que a partir de ahora el equipo va a jugar menos partidos y que va a volver a jugar como lo hacía antes con menor carga de encuentros. Estos jugadores ya han demostrado no hace tanto tiempo de lo que son capaces de hacer.