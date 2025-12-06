Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Barrene se lamenta en el suelo tras rematar fuera de cabeza. Gorka Estrada
Los cinco penaltis

Vuelta a empezar

Jorge Sainz

Jorge Sainz

San Sebastián

Sábado, 6 de diciembre 2025, 19:05

Comenta

  1. 1

    En busca de la regularidad

La Real de Sergio Francisco no es ya la de principios de temporada, pero aquel tremendo bache se paga en un torneo, la Liga, que ... es el de la regularidad. Así que cualquier catarro, como en el parchís, te devuelve a la casilla de salida. Costará asentarse en la mitad alta de la tabla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

