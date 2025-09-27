Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jon Martin, en el partido que jugó con la Real frente al Espanyol. Gorka Estrada
Mundial sub-20

Jon Martín se lesiona del tobillo y regresa a Zubieta

El central no disputará el Mundial sub-20 y volverá de Chile, donde estaba concentrado con España

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Sábado, 27 de septiembre 2025, 17:10

Malas noticias desde Santiago, Chile, donde Jon Martin ha tenido que abandonar la concentración de la selección española sub-20 por una lesión que ha ... sufrido en el tobillo. Según ha informado la Federación, «Jon Martín, de la Real Sociedad, causa baja por una lesión en el tobillo que le impedirá disputar el Mundial sub-20 de la FIFA».

