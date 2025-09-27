Jon Martín se lesiona del tobillo y regresa a Zubieta

Malas noticias desde Santiago, Chile, donde Jon Martin ha tenido que abandonar la concentración de la selección española sub-20 por una lesión que ha ... sufrido en el tobillo. Según ha informado la Federación, «Jon Martín, de la Real Sociedad, causa baja por una lesión en el tobillo que le impedirá disputar el Mundial sub-20 de la FIFA».

El central de Lasarte-Oria, que se incorporó esta semana a la selección para competir a partir de este domingo a las 22.00 horas contra Marruecos, se iba a perder al menos dos semanas y media de temporada con la Real para ser una de las piezas más importantes de la selección dirigida por Paco Gallardo. Sin embargo, será sustituido por Álvaro Cortés, del Barcelona.

Jon Martín regresará los próximos días a Zubieta, donde será examinado de la lesión y empezará su recuperación.