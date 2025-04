El cariñoso guiño de Januzaj al técnico que sacó su mejor versión en la Real Sociedad: «Eskerrik asko Imanol»

Iker Valverde San Sebastián Jueves, 24 de abril 2025, 17:39 | Actualizado 17:49h. Comenta Compartir

Adnan Januzaj e Imanol Alguacil tuvieron una relación de amor-odio durante los cuatro años en los que el belga jugó en la Real Sociedad. Su talento era indudable, pero el oriotarra no siempre optó por él por su irregularidad y por su falta de trabajo defensivo en algunos momentos. Pero como en toda relación de amor-odio, el tiempo ofrece la perspectiva de valorar. Y Januzaj nunca jugó tan bien a fútbol como cuando Imanol fue su entrenador.

En el día en el que la Real Sociedad ha anunciado que 'El gitano de Orio' no va a ser su entrenador la temporada que viene, el belga no ha dudado en mostrarle su agradecimiento. El club ha posteado una publicación con un montaje de distintas fotos de Imanol, acompañado de un escueto «Eskerrik asko Imanol», el cual ha resubido Januzaj a su cuenta de Instagram.

El mago belga ha sido el primer pupilo del oriotarra en mostrarle su agradecimiento públicamente tras la noticia que ha impactado en Gipuzkoa y muchas más partes del mundo. El tuit en el que la Real anuncia la decisión de Imanol va camino de los dos millones de interacciones y acumula más de 1.000 citados. Aihen también ha respondido con dos corazones azules al anuncio oficial del club.

Cuando Januzaj quiso seguir en la Real Sociedad

Todo hacía indicar que la relación entre Januzaj e Imanol no había terminado bien. Cuando el belga estaba por la labor de seguir de txuri-urdin, el club decidió no renovarle tras una temporada en la que había sido más suplente que titular. La temporada anterior no había jugado ningún minuto en la final de la Copa y acabó la última jornada de la temporada 2021/2022 llorando porque él quería quedarse. No se pudo despedir de la afición, la cual le adoraba por lo general, porque el anunció oficial llegó el día siguiente de la última jornada.

Sin embargo, todos los encuentros que han tenido cuando se han enfrentado con el belga jugando en el Las Palmas o en el Sevilla han sido muy amistosos. «Le he tocado los pliegues a Januzaj y le he dicho que estaba mejor de lo que estaba aquí», bromeó Imanol en uno de esos encuentros. El apoyo del belga, ahora que Imanol no continuará como entrenador de la Real la próxima semana, confirma el agradecimiento que le tiene a Imanol.