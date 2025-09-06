Una pizca más de sal
Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00
Dicen que si mezclas pepino con azúcar está combinación sabe a sandía. Se viralizan los videos de TikTok en los que se degustan dos alimentos ... que al juntarse sorprenden al paladar y saben a otra cosa. Y digo yo, si las uvas con cacahuete parecen chocolate, y el tomate con azúcar sabe a fresa, ¿debería la Real empezar a mezclar más para tratar de ofrecer un mejor sabor de boca?
Ya están todos. Las últimas llegadas de Herrera y Soler completan la lista de ingredientes que el chef Sergio tiene a su disposición. Es el momento de apostar por una receta ganadora, y a partir de ahí, se puede empezar a innovar en la cocina. En estas primeras jornadas el plan ha llegado a tener una pinta buenísima, pero a la hora de la verdad el plato no ha terminado de funcionar.
El centro del campo está lleno de posibilidades. Perfiles contrastados que pueden terminar de ligar la salsa o aquellos que quieren reivindicar su sitio en la cazuela pero a los que antes tendremos que dejar madurar. Nueve jugadores –a la espera de ver si Brais apuesta por regatear en un mercado con más especias– y que según el esquema por el que apueste el cocinero tiene combinaciones infinitas.
El centro del campo txuri-urdin se debería tratar de sorprender a los rivales, con pepino o con sandía, y generar lo necesario para que la decoración del plato sea cosa de la delantera. Que al fin y al cabo, es lo que marca la diferencia. Los ingredientes los tenemos, aunque alguno se ha quedado más tiempo del deseado en la nevera. Sólo falta integrar todo bien y una pizca más de sal.
