Imanol: «Estoy tranquilo porque la Real tiene un gran futuro»

Imanol lamentó una vez más el resultado porque cree que los suyos hicieron méritos para obtener uno mejor. «La primera parte ha sido igualada ... y disputada, pero en el segundo tiempo hemos sido superiores a un Celta que juega muy bien. No es fácil generar las situaciones de gol que hemos hecho. Es muy difícil hacer este partido contra ellos aunque no haya servido para ganar. Me da una pena tremenda perder porque se escapan las opciones de jugar en Europa. El final de temporada está siendo injusto con los jugadores para todo lo que están dando».

Preguntado por el mal momento del equipo, discrepó y señaló que «ojalá sigamos teniendo estos malos momentos. Se nos ha ido la cabeza. No entiendo que hubiera gente que no quisiera venir al campo cuando quedan tres partidos y teníamos opciones de entrar en Europa después de llegar a las semifinales de Copa ante el Real Madrid y competir en la Europa League como hemos competido siendo eliminados por el Manchester. Si hay alguno que no ha venido a animar a su equipo porque entiende que la temporada ha sido un fracaso, no lo entiendo. Yo rompo una lanza por estos jugadores porque son el futuro de la Real Sociedad. Como aficionado voy a dormir muy tranquilo sabiendo que la Real Sociedad tiene un gran futuro».

El oriotarra defendió la exigencia que ha supuesto la presente temporada para todo el plantel. «No sé cuántos partidos más hemos jugado que el Celta. A lo mejor son 18, casi una vuelta. Es una barbaridad. Es la temporada en la que más partidos ha jugado la Real en su historia. Jugadores importantes han faltado en algunos momentos por motivos puntuales. En este tramo final nadie gana fácil y el equipo, salvo el partido del Atlético, ha competido como a mí me gusta».

No comparte tampoco que el aficionado esté inquieto ante lo que le espera a la Real la próxima campaña. «Los jugadores saben de la seriedad del proyecto que tenemos. Como aficionado voy a dormir muy tranquilo porque estos jugadores me han demostrado que con partidos como el de hoy hay futuro. Es mi opinión. Tanto hoy como cuando acabe la temporada voy a dormir muy tranquilo porque hay futuro. Lo dije en pretemporada que ibamos a tener altibajos. A falta de tres partidos estábamos compitiendo por Europa habiendo hecho la Europa League y la Copa que hemos hecho. Por eso quiero romper una lanza en favor de los jugadores por todo lo que nos han dado en esta temporada».

El domingo vivirá ante el Girona su despedida como entrenador de la Real de Anoeta y no espera nada especial. «Mi despedida no la va a marcar que no hayamos ganado los últimos partidos. El cariño que he recibido de la afición ha sido grande, incluso esta temporada. No me lo merezco. Me he sentido querido aquí y fuera. Me voy con la conciencia muy tranquila. Me da pena no haber conseguido más victorias para ver a la Real en Europa el año que viene. Pero no merezco ninguna despedida especial. Lo que tenemos que hacer es intentar ganar estos dos últimos partidos».

Confesó que desde que anunció que no seguiría en el banquillo ha percibido el deseo de los jugadores por darle un buen final. «Están ansiosos porque les habría gustado que el final fuera otro. El cariño es mutuo. Lo estamos intentando entre todos pero no ha podido ser. Voy a dormir muy tranquilo porque sé que el futuro de la Real está garantizado».