Imanol sólo recupera a Óskarsson

La Real Sociedad va a llegar de nuevo mermada a su partido número 52 de la temporada, el que le enfrenta al Deportivo Alavés ... en Mendizorrotza este miércoles, día 23, a las 21.30 horas. Y eso que recupera a Martin Zubimendi tras cumplir éste su partido de sanción ante el Villarreal. Llueve menos por la vuelta del '4' y porque Orri Óskarsson ya se entrena con el grupo y podrá ser de la partida una vez superadas las molestias en el aductor que le privaron de jugar ante el Villarreal. Por contra, Sheraldo Becker, convocado para este último encuentro, ha vuelto a caer y no se ha entrenado con el resto.

Así las cosas, Imanol tiene altas en la medular y en la delantera, pero no en la zaga, ya que, de momento, siguen ejercitándose aparte tanto Zubeldia como Aguerd. El entrenador no descartaba al marroquí para este encuentro, pero todo indica que a va a tener que esperar hasta el derbi contra el Athletic para poder alinear a su eje de la zaga habitualmente titular. Así las cosas, y con Pacheco ya recuperado y con minutos, deberá elegir entre Aritz Elustondo, Jon Martín y el baztandarra para componer el centro de su defensa; si no se decide por una zaga de cinco como en la segunda parte de la Cerámica. Odriozola, Zubeldia, Aguerd, Zakharyan y Becker están llamados a ser las ausencias para este encuentro, si no se recupera el extremo de Surinam de sus extrañas molestias en la rodilla.

Las buenas noticias las protagonizan Turrientes y Aihen, quienes, si bien pidieron el cambio por sendas molestias ante el Villarreal, no presentan lesiones y, en principio, podrán ser de la partida ante el Alavés. En principio, el puesto de '4' lo ocupará Zubimendi en detrimento del beasaindarra.

Además de los componentes del primer equipo, se han ejercitado a las órdenes de Imanol Alguacil los jugadores del Sanse Beitia, Mariezkurrena y Goti. Sobre este último sigue pesando la sanción de dos partidos que le impusieron la semana pasada, rebajada por el Comité de Apelación tras un primer castigo de cuatro encuentros de suspensión decretado por Competición.