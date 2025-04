Imanol: «No sirve de nada acordarse de los que no están, competiremos con lo que tenemos»

Imanol ha dado este sábado en Zubieta su rueda de prensa número 101 de la temporada. La Real disputará este domingo en Villarreal su partido ... número 51, mientras que el submarino jugará su número 33. El de Orio lo tiene claro. «Eso quiere decir que nosotros hemos hecho un temporadón. La Real ha jugado Europa y hemos avanzado una ronda y ha llegado lejos en Copa. Y ahora, a falta de siete partidos, por encima estamos con opciones de jugar en Europa. Para mí es un temporadón», ha recalcado el entrenador.

El técnico pierde para el domingo a Óskarsson, con una sobrecarga en el aductor. También ha hecho repaso a cómo está la enfermería. «Siempre he predicado con lo mismo, no sirve de nada acordarse de los que no están y competiremos con lo que tenemos. Entrarán algunos jugadores del filial. Zakharyan es el que está más lejos. Veremos si para el final, pero muy final. Álvaro veremos si está para después del parón porque todavía no ha entrenado del equipo. Durante toda la temporada no ha tenido continuidad y después de tantos parones y con el ritmo de crucero que tienen todos... Zubeldia estará para el derbi y Aguerd veremos si para Alavés o Athletic. Barrene tampoco sabemos porque el esguince es severo». Casi nada al aparato.

El técnico ha sido preguntado más en profundidad por Zakharyan, un futbolista que venía a marcar las diferencias y que de momento en dos años no ha podido demostrar su valía. «Cuando medianamente ha estado disponible ha demostrado el nivel que tiene. Es una pena por él, es su segundo año cuando pensábamos que él mismo quería dar un paso más pues... Trabajó bien en verano, pero enseguida se nos lesiona y está pasando un calvario. Lo único que podemos hacer es esperar, que no tenga recaídas para que pueda seguir creciendo».

Para el choque ante el Villarreal también tiene la baja de Zubimendi por sanción. «Turrientes puede jugar, pero también Pablo, Olasagasti, Luka o Brais también está preparado. Tengo opciones y a ver por quién apuesto. Todavía no lo he decidido». Enfrente estará el Villarreal de Marcelino, por lo que el partido será «duro, complicado, sabiendo que Marcelino siempre hace equipos competitivos. Les costó mantener la portería a cero, pero ha hecho fuerte el equipo y ha mejorado mucho. Se quedaron fuera de la Copa y sin jugar Europa era un equipo que tenía que ir para arriba. Tienen las cosas muy claras y tendremos que dar lo mejor».

Se espera un partido abierto, algo que quizás le puede venir bien a la Real para no tener que atacar defensas cerradas. Imanol ha querido puntualizar que por momentos este año si equipo también ha estado bien en ese tipo de encuentros. «A lo largo de las temporadas hemos tenido que atacar ante bloques bajos, bajísimos. Otras temporadas hemos tenido dificultades, pero también hemos generado y ganado partidos. Se trata de jugar cada partido y luego juegan los momentos de cada uno, del rival, si tú tienes en ese momento puntual a tus extremos inspirados o no. Si te soy sincero, y ya que preguntas, el otro día estábamos trabajando nuestro bloque bajo en ese ejercicio de 10 contra 6. No cómo atacar», ha apostillado.

Mikel Goti y las quejas de Flick

Imanol también ha sido preguntado por dos temas de actualidad de la semana, como las quejas de Flick por los horarios por jugar a las 21.00 horas y no tener descanso y la sanción a Mikel Goti. «Ahora que juegen a las nueve y nosotros cuando quieran», ha preguntado por las quejas del entrenador del Barcelona. «Estamos acostumbrados. Lo dije en su momento no porque estábamos siendo los perjudicados nosotros. Hay que hacer una reflexión a final de temporada, pero no para que la Real o el Barcelona se vean beneficiados, sino para los que jueguen el año que viene Europa».

Al igual que cualquier aficionado al fútbol, la sanción a Goti de cuatro partidos «hubiera sido una auténtica locura. Dos ya es severo. Fue fortuito y es lo que tienen que interpretar los árbitros. La brecha fue importante y al tener que ser sustituido seguramente le hayan metido dos. El que entiende de fútbol...». Por otro lado, también ha valorado la temporada del mediapunta de Gorliz. «Mikel está claro que es un jugador que tiene mucho talento y hay una de las cosas que está haciendo, que se lo decía en pretemporada, era hacer números ofensivos. Los está haciendo. En el trabajo ha ido a más porque era un chico que le costaba aguantar con cierto nivel los partidos. Ha ido mejorando a base de entrenar y sacrificio. Ha hecho una gran temporada con el filial y cuando sube con nosotros es un chico que transmite que quiere mejorar y trabajar. Estoy contento, es un chico con futuro y talento».