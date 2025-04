Imanol: «El punto de inflexión fue anterior al partido del Madrid»

Imanol Alguacil quiere «dar continuidad a los buenos resultados» que ha cosechado la Real Sociedad en casa en este 2025, salvo contadas excepciones, ... este sábado (14.00 horas) ante el Mallorca. Llega un rival directo por Europa al Reale Arena y el oriotarra recupera efectivos importantes.

Vuelven Brais Méndez y Pacheco a una lista en la que también entra Goti. «Brais no está para jugar los noventa minutos, pero nos puede ayudar. Enseguida coge forma y por eso le he metido», ha indicado sobre el gallego. En cuanto a Goti, ha explicado que «ha entrado no porque haya renovado recientemente, no hago esos regalos, sino porque hay jugadores tocados en esa posición. Si no ha venido antes es porque los que están jugando ahí lo están haciendo bien».

A pesar de haber dispuesto de más tiempo del habitual para preparar el partido, el oriotarra ha sostenido que «hemos aprovechado este tiempo para coger oxígeno. Necesitábamos bajar pulsaciones, descansar, porque veníamos con mucha gente muy justa».

Jon Martín apuntaba a estrenarse como titular en Liga, pero el regreso de Pacheco arroja dudas en el último momento. «Podría ser titular», ha reconocido Imanol, que se ha mostrado «encantado por cómo está jugando. Ha tenido sus momentos y luego ha podido jugar con el filial y con la selección. No le han faltado partidos y estoy contento con su evolución. A ver si es capaz de dar continuidad al buen partido que hizo la semana pasada».

El punto de inflexión

Imanol no cree que el partido ante el Real Madrid en el Bernabéu haya supuesto un punto de inflexión en la temporada. «Para mí lo está siendo toda la segunda vuelta. Estamos compitiendo como me gusta. Estamos consiguiendo gol, que nos acerca a la victoria. Estaba muy contento, pero no desde el partido del Madrid, antes también. Quedan ocho partidos y ojalá que los jugadores que están dando tan buen nivel sean capaces de aguantarlo hasta el final».

Preguntado por la relación de Pablo Marín y Ander Barrenetxea en la mayor producción ofensiva del equipo en las últimas semanas, también ha querido nombrar a Sergio Gómez, si bien ha opinado que «es cuestión del equipo. No son solo dos jugadores. Todos están aportando: Mikel, Take, Orri... y lo veo bien porque vamos a necesitar esa eficacia goleadora».

Sobre el Mallorca, espera un equipo «competitivo, fuerte, que hace daño en el juego directo, que saca muchos centros por banda». «Tendremos que estar preparados para hacer bien las cosas, estar preparados en sus remates, caídas...». Además, tiene la duda de si jugarán con defensa de cuatro hombres o línea de cinco atrás.

Su futuro

Se trata de la primera visita del Mallorca desde la vuelta de las semifinales de Copa de la pasada temporada. «No vivimos del pasado. Este partido es en otro contexto y lo que tenemos que hacer es afrontar el presente y el futuro. Quedan ocho jornadas y están con un punto menos».

Por último, se ha referido a su renovación. Cree que «no hay nerviosismo» entre la afición en torno a su decisión. «Lo que sí percibo es que tienen ganas de que renueve. Lo importante es lo que hace el equipo, no la renovación. Esos que dicen que soy importante para el futuro de la Real, no es así. Aunque se fiche a un entrenador dentro de un mes, eso no va a marcar lo que pueda pasar el año que viene. Lo importante es la trayectoria y lo que hace el equipo».